O Pontevedra B deixa os 3 puntos ante o Barbadás (0-3)

O Pontevedra B viña de empatar ante o Velle nos últimos minutos de encontro e afrontaba esta fin de semana un duelo contra Barbadás, equipo situado un posto por baixo dos granates.

Os de Ourense non tardaron moito en inaugurar o marcador. No minuto 12, Nespereira mandaba o balón á rede e poñía o 0-1, resultado co que se chegou ao descanso.

Despois do paso polo vestiario, o gol da tranquilidade para os visitantes poñíao Alberto Blanco, subindo o segundo tanto ao marcador no minuto 70.

O Pontevedra estaba obrigado a reaccionar se quería rescatar algún punto na Xunqueira, pero cando o partido xa estaba case finalizado, o xogador granate Expo, mandou o balón á súa propia rede e puxo o 0-3 final.

Os tres puntos quedaron en San Pedro nun partido no que o Vilalonga demostrou ser superior ao Beluso.

O primeiro gol local chegou no minuto 26 por mediación de David Calo, xogador que volveu ser protagonista na segunda metade para poñer o 2-0 no minuto 55 e con el, dar a tranquilidade ao seu equipo.

A falta de 10 minutos para o final do partido, Marcos Blanco sentenciou cun novo tanto que supoñía o 3-0 para os de Sanxenxo.

Partido igualado o vivido esta fin de semana en Baltar no que se enfrontaban o Portonovo contra o Arnoia.

O duelo non se decidiu ata o minuto 82 cando Oli inaugurou o marcador para conseguir o único tanto do partido, e con el, mandar tres puntos valiosos para o Arnoia que se coloca terceiro.

Dous goles no primeiros dez minutos condenan ao Cambados na súa visita ao líder, que sentenciou o partido na primeira metade.

O Atios inaugurou o marcador no minuto 7 cun gol de Estefan, e tres minutos despois, Jonatan poñía o 2-0.

Os locais non querían que o partido se lles escapase e, cando se chegaba ao ecuador da primeira metade, Javi Nogueira volvía mandar o balón á rede do Cambados.

Co partido costa arriba para remontar, a tensión dos visitantes aumentaba e as xogadas polémicas tamén. Quedaban 4 minutos para que se chegase ao descanso e o árbitro expulsou con vermella directa a Adrián, deixando ao Cambados cun xogador menos.

A inferioridade numérica sóuboa aproveitar o Atios que, cando o árbitro ía pitar o final do primeiro tempo, Kopa subía o cuarto gol ao marcador, resultado co que concluíu o partido.

Os tres puntos quedaron na Illa a pesar de que empezou adiantándose o Cultural Areas cun gol de Alberto Castiñeira aos 11 minutos de xogo.

O tanto do empate chegaba na segunda metade. Leandro transformaba un penalti no minuto 57 e metía ao Céltiga nun partido que quedou sentenciado 4 minutos despois cun novo gol. Esta vez foi Grego o que puxo o 2-1 para os locais.

Primeira parte igualada no partido disputado esta fin de semana entre o Ribadumia e o Moaña onde ningún dos dous equipos foi capaz de abrir o marcador ata a segunda metade.

Tras o descanso, os locais empezaron a facer cambios que viñeron moi ben para poñer intensidade ao partido. Un deles foi a entrada de Dieguito, xogador que inaugurou o marcador aos tres minutos de pisar o céspede.

Dez minutos despois, Hugo Soto aumentaba o colchón do Ribadumia cun novo tanto que non foi o último xa que, cando o partido estaba a entrar na recta final, o moañés Hugo Nogueira mandaba o balón dentro da súa propia portería e poñía o 3-0 final.

O Xuventude Sanxenxo desprazouse esta fin de semana para enfrontarse ao San Ciprián nun partido que acabou en táboas.

Despois dunha primeira parte sen goles, o gol inaugural marcouno Félix para o Sanxenxo no minuto 63, pero non foi o único do partido xa que o conxunto local reaccionou e conseguiu o gol do no minuto 78 por medio de Borja Rodríguez.

