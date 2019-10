Goles canteiráns para unha remontada agónica do Pontevedra ao Celta B (1-2)

Partido de liga entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido de liga entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido de liga entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido de liga entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido de liga entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido de liga entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado Partido de liga entre Celta B e Pontevedra en Barreiro © Diego Torrado

Dúas caras, dous goles e tres puntos balsámicos para suturar feridas e pechar unha semana axitada. O Pontevedra logrou remontar en Barreiro un marcador adverso, derrotando ao Celta B e a si mesmo, superando unha mala primeira parte con ausencia de fútbol e pouca intensidade, para deixar paso a unha gran segunda na que dous canteiráns, Santi Figueroa e Rivera, foron os autores dos tantos do triunfo granate.

Sen alma, con escasa ou ningunha intensidade, como resignado a unha triste sorte. Ese foi o Pontevedra en Barreiro. Vítima unha vez máis de inaceptables erros defensivos, nesta ocasión motivados por unha lesión anterior, o equipo granate volveu ser unha alma en pena fronte a un Celta B que non necesitou de alardes para adiantarse no marcador.

As desdichas granates comezaron xa no quecemento, cando Nacho López, que aparecía no once inicial previsto por Jesús Ramos, resultaba lesionado e debía deixar o seu posto a Pedro Vázquez, condicionando a idea do técnico interino dos pontevedreses, que se viu obrigado a situar a Jaouad no lateral dereito, esquecendo a súa intención de xogar con Pol Bueso como lateral esquerdo, onde debeu recolocar de novo a Álex González.

Logo, practicamente nada. Un Pontevedra que tentaba controlar o partido con dúas liñas moi xuntas ante a súa área, á conta de deixar a Adiguibe absolutamente desconectado dos seus compañeiros, coa misión de buscarse a vida en solitario como puidese, que non puido demasiado.

A situación non incomodou en absoluto a un filial celeste, con tres baixas importantes no seu once inicial, que non pasaba apuros e unicamente nun remate de cabeza de Álvaro Bustos, a centro de Pedro Vázquez, que se foi alto, viuse tibiamente inquietado.

Claro que os vigueses tampouco pisaban nin case se achegaban á parcela defendida por Edu, pero este Pontevedra parece condenado a repetir graves erros defensivos en cada xornada, agasallando aos seus rivais con obsequios que lle obrigaban a ir a remolque.

Así, na primeira ocasión na que os de Jacobo Montes puideron meter o balón na a área visitante, chegaba o gol. Foi un centro desde a dereita de Jacobo, sen aparente perigo, pero mal defendido por un lesionado Pol Bueso, que se deixou gañar as costas por un Manolito Apeh máis rápido, máis listo, para rematar a pracer.

Tocaba volver remar contra corrente, pero os granates seguiron cun fútbol insulso, sen mordente nin sentido, absolutamente planos na creación, como deixándose levar pola corrente nunha incompresible actitude conformista.

Aínda por riba, Pol Bueso, nada máis encaixar o gol, retirábase cunha picada no abdutor, deixando a dúbida de se os seus problemas físicos foron a causa do grave erro de marcaxe cometida.

O único certo é que o Pontevedra foise ao vestiario no descanso sen saber se en Barreiro había porterías. O Celta pouco máis, pero soubo aproveitar a blandura dun equipo en alarmante costa abaixo.

Pero a segunda parte foi radicalmente oposta. O Pontevedra regresou ao terreo convencido de que había que cambiar e fíxoo. Apropiouse do balón, encerrou ao Celta na súa parcela, tanto que non lle deixou pasar practicamente do centro do campo, e aínda que con problemas na elaboración, máis por empuxe que por fútbol, os granates foron aos poucos créndose que podían dar a volta á tortilla.

Aínda así, aínda os numerosos afeccionados granates desprazados ata Barreiro deberían pasar un importante susto, na única acción na que o Celta pisou área contraria. Un novo erro de marcaxe permitiu a Yeboah recibir só no segundo pau un centro desde a dereita, pero Edu evitou o que puido ser a sentenza.

Era o minuto 54 e aquí deixou de existir o equipo celeste para dar paso a un Pontevedra serio atrás, solidario, e que atopou nas desgrazas físicas dos seus xogadores a solución que necesitaba. Santi Figueroa, que entrara polo lesionado Pol Bueso, pechou a banda dereita. Jaouad, que pasou a exercer de central zurdo, foi o complemento perfecto para Víctor Vázquez. Álvaro Bustos comezou a volver tola á defensa celeste e Javi Pazos entrou para aparecer en case todas as accións importantes do partido. Aínda por riba, as molestias de Adiguibe darían paso a un Rivera que resultaría clave para culminar a remontada.

Así, disputando e gañando cada balón dividido que antes era para os de Jacobo Montes, o Pontevedra empezou a meter o medo no corpo a un Celta que se veu abaixo, ata practicamente desaparecer, incapaz de dar dous pases seguidos.

Ao filial celeste unicamente mantíñalle con vantaxe a sensacional actuación do seu porteiro Fran Vieites. O de Pontecesures sacou unha man prodixiosa para desviar unha gran volea de Javi Pazos, a centro de Álex González, que se cantaba como gol. Logo fixo o mesmo co remate de cabeza de Adiguibe que ía dentro, aínda que non puido evitar que Santi Figueroa, que subira acompañando a acción, empalmase con violencia de abaixo arriba o balón solto para subir o empate ao marcador.

Crecido, o Pontevedrasu foi decidido a por a vitoria. Da man de Álvaro Bustos chegaba a maxia. Tras un remate seu, coa dereita, Vieites volveu lucirse para evitar o segundo. E tras outra xogada do asturiano, cando o tempo case se acababa, chegaba o gol do merecido triunfo granate. Primeiro foise de dous defensas para filtrar un pase maxistral ás costas do terceiro. Alí apareceu Rivera que non o dubidou e rematou cruzado, enviando o balón á cepa do poste para terminar dentro da portería.

Gañáranse tres puntos balsámicos para romper unha perigosa xeira e remontando novamente unha mala posta en escena. Agora a esperar acontecementos, aínda que fontes próximas ao club apuntan a que moi posiblemente o vindeiro luns haxa novo inquilino no banco de Pasarón.

R.C.CELTA "B" (1): Vieites; Mangana, Farrando, Ros, Fontán; Solís (David Álvarez, minuto 76), Moha, Molina, Jacobo; Apeh (Lautaro, minuto 69) e Yeboah (Dani Vega, minuto 59).

PONTEVEDRA C.F. (2): Edu; Jaouad, Víctor Vázquez, Pol Bueso (Santi Figueroa, minuto 34), Álex González; Sana, Álex Fernández; Pedro Vázquez (Javi Pazos, minuto 68), Romay, Álvaro Bustos; e Adiguibe (Rivera, minuto 80).

Árbitro: Jerónimo Montes García-Navas (Madrid), auxiliado nas bandas por César Díaz Carrasco e Raúl Delgado Benítez. Amoestou a Apeh e Yeboah, no Celta "B", e a Jaouad, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 31: Manolito Apeh. (1-1) Minuto 75: Santi Figueroa. (1-2) Minuto 89: Rivera.

Incidencias: Campo Municipal de Barreiro (Vigo). Uns 1.000 espectadores.