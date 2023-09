Emerxencias vs Garda Civil, fútbol con fins benéficos o domingo 24 en Caldas

Partido benéfico en beneficio de Sonríe Caldas © Guardia Civil de Pontevedra

O campo de fútbol municipal de As Corticeiras de Caldas de Reis acollerá o vindeiro domingo 24 de setembro un partido benéfico no que saltarán ao terreo de xogo un equipo de axentes da Garda Civil e outro de diferentes servizos de emerxencias como Protección Civil e Policía Local.

O partido, previsto para as 16.00 horas, ten as entradas xa á venda nos establecementos Daguerre e bar Cruceiro e tamén se poderán adquirir no despacho de billetes.

Toda a recadación será destinada íntegra á asociación contra lle cancro Sonríe Caldas.

Os fins benéficos desta cita co fútbol dan un paso máis e durante o encontro recolleranse alimentos non perecedoiros no propio campo en beneficio de Cáritas.

Desde a organización fan un chamamento á poboación para que se achegue un granito de area e lembran que "entre todos sumaremos moito".