A Garda Civil e o Tenorio FS disputan o sábado un partido pioneiro pola igualdade

Presentación do partido feminino solidario entre a Garda Civil e o Tenorio FS © Concello de Cerdedo-Cotobade

A Garda Civil de Pontevedra promove o vindeiro sábado 4 de maio unha iniciativa pioneira dentro do Corpo, un partido feminino solidario pola igualdade no que, por primeira vez, un equipo integrado exclusivamente por gardas civís mulleres se enfronta a outro club, neste caso, o Tenorio FS.

Segundo sinalaron fontes da organización, en Galicia nunca antes se constituíra un equipo só de mulleres gardas para este tipo de iniciativas e non teñen constancia de que exista tampouco precedentes a nivel estatal.

O comandante da Garda Civil José Corral; o presidente municipal de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; a presidenta do colectivo Somos Ponte Caldelas, Milagros Domínguez; e representantes da Garda Civil, do Tenorio FS e de Mulleres en Igualdade Cerdedo-Cotobade, A Lama e Ponte Caldelas presentaron este martes a cita, prevista para as 19.00 horas no pavillón municipal de Tenorio, en Cerdedo-Cotobade.

O partido forma parte dos actos organizados pola Garda Civil para celebrar o 175 aniversario da Benemérita e ten como finalidade fomentar a igualdade e amosar o rexeitamento á violencia de xénero.

Ademais, o partido terá, como terceiro obxectivo, a consecución de fins benéficos e solidarios, xa que vanse recoller doazóns de alimentos non perecedoiros por parte dos asistentes para entregar a colectivos de personas necesitadas.

Cubela felicitou aos organizadores por "esta gran iniciativa" e animou a todos os asistentes a colaborar masivamente coas doazóns de alimentos. Tamén destacou a importancia de seguir dando pasos a favor da igualdade e contra a violencia de xénero.