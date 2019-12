Gardas civís e curas volven retarse nun partido benéfico en Cuntis

Cartaz do partido entre a Garda Civil e o clero en Cuntis © Guardia Civil de Pontevedra

Gardas civís e curas volverán enfrontarse en Cuntis nunha das citas que xa empezou a ser tradicional cada decembro na localidade, un partido de fútbol benéfico en favor de Cáritas Interparroquial.

A Garda Civil e o clero préstanse a medir as súas habilidades co balón no terreo de xogo con fins benéficos este domingo 15 de decembro ás 17.00 horas no campo de fútbol da Ran.

A iniciativa benéfica busca recadar fondos para Cáritas de Cuntis e, para iso, a entrada para ver o partido implicará un donativo de tres euros. Ademais, tamén se recadarán diñeiro e comido a través dun servizo novo: o autobús entre o colexio de Cuntis e o campo de fútbol.

A partir das 16.00 horas, a empresa de autocares Garrido poñerá un servizo de transporte entre o colexio e A Ran que fará todas as viaxes que sexan necesarios para levar aos afeccionados que queiran presenciar o encontro. Ao termo do partido, regresarán ao momento de partido.

As persoas que utilicen este servizo farán unha achega maior á causa. Aos tres euros da entrada hai que sumar un euro do billete do autobús, que poderán substituír pola doazón dun quilo de alimentos non perecedoiros.