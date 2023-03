Os informes ambientais, a 'clave' para que o Supremo avalase a continuidade de ENCE ata 2073

O Tribunal Supremo detallou este mércores o contido íntegro da sentenza sobre Ence que, como se anunciou o pasado 7 de febreiro, revoga os fallos da Audiencia Nacional e confirma a autorización que a fábrica de Pontevedra siga en Lourizán ata 2073.

Nos 82 folios de sentenza, a Sala do Contencioso-Administrativo do alto tribunal debulla os argumentos polos que estima os recursos presentados por Ence e empresas auxiliares e advirte de que contra este ditame "non cabe recurso".

O Supremo determina que as concesións sobre o dominio público marítimo-terrestre que, como a da fábrica pasteira, foron outorgadas en base a dereitos anteriores á entrada en vigor da actual Lei de Costas, "teñen dereito dunha prórroga de ata 75 anos".

Este prazo, subliñan os maxistrados, debe computar desde a data de concesión da prórroga, "mantendo o mesmo réxime de uso e actividade" e sempre que teñan un informe ambiental favorable do órgano competente, en leste caso a Xunta de Galicia.

No caso de Ence, o permiso que lle outorgou en 2016 o goberno en funcións, que por aquel entón presidía Mariano Rajoy, permite que a fábrica seguise ocupando terreos de Costas na ría de Pontevedra ata o ano 2073, xa que se solicitou en 2013 por 60 anos.

A sentenza conclúe que a "única xustificación" da Audiencia Nacional para rexeitar a prórroga de Ence era que, en base á Lei de Costas, a fábrica non tiña necesariamente que situarse no litoral, pero sostén que o informe ambiental lle exime desta limitación legal.