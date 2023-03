Ana Cedeira, sobre o recurso que o Concello estuda presentar á senteza de Ence: "A nivel xudicial pouco ten que facer"

Ana Cedeira, presidenta do comité de oficinas centrais de Ence © Mónica Patxot

Ana Cedeira, presidenta do comité de oficinas centrais de Ence, en representación do persoal da factoría situada en Pontevedra afirma que "estamos moi contentos" ao coñecer todo o contido da decisión adoptada polo Tribunal Supremo que permite á fábrica permanecer en Lourizán ata 2073.

Argumenta que é unha "sentenza firme e fixa xurisprudencia polo órgano máis alto e todos os recursos que caben son extraordinarios". Neste sentido, asegura que os traballadores "estamos moi tranquilos" ao ler os argumentos do Tribunal Supremo e explica que "malia que haxa un voto particular discordante, a sentenza a favor de cinco contra un está axustada a dereito".

Ana Cedeira, como número dous de Pontevedra alternativa e cidadá de Pontevedra, expón tamén que lle parece "un despilfarro" que o Concello de Pontevedra recurra a instancias máis altas. Reclámalle a Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde do municipio, que diga "canto custa o proceso porque non será nada barato e non creo que todos os pontevedreses estean de acordo con este despilfarro de fondos públicos".

Sinala tamén que a retirada de Ence da ría pontevedresa "foi o argumento bandeira dos programas do BNG nos últimos 20 anos caera quen caera e a calquera prezo" e explica que entende "que teña que seguir enrocándose con este tema pero a nivel xudicial pouco ten que facer". Cedeira sentenza asegurando que "aquí toca gobernar para todos e non só cos que comparten as túas ideas".