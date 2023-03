A sentenza do Tribunal Supremo sobre ENCE, a debate na UNED da man de Patricia Vilán

A recente sentenza do Tribunal Supremo sobre ENCE que valida a prórroga da empresa para permanecer en Lourizán será protagonista dunha cita no Centro da UNED en Pontevedra: unha conferencia protagonizada pola avogada e ex deputada socialista Patricia Vilán.

Será o 14 de abril, a partir das 18 horas, no salón de actos da UNED en Monte Porreiro.

A actividade divulgativa, promovida polo departamento de Extensión Universitaria e Actividades Culturais, busca realizar unha análise dos aspectos máis relevantes da sentenza desde unha perspectiva estritamente técnico-xurídica.

A presentación da conferenciante correrá a cargo de Víctor M. González Sánchez, director do Centro Asociado en Pontevedra e do Campus Noroeste da UNED.

Esta conferencia enmárcase tamén nas actividades que desde a dirección do centro están a levarse a cabo ao longo deste ano en coincidencia conmemorativa coa celebración do 50 aniversario do inicio da actividade da UNED en Pontevedra.