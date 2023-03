Un equipo liderado por un ex ministro de Zapatero asume a loita xudicial do Concello contra ENCE

Francisco Caamaño, ex ministro de Xustiza © CCS Abogados

Francisco Caamaño, ministro de Xustiza entre 2009 e 2011, liderará o equipo xurídico que contratou o Concello para continuar coa súa batalla xudicial contra a fábrica de Ence en Lourizán. Así o anunciou o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Foi a propia asesoría xurídica municipal, segundo Fernández Lores, a que recomendou contratar ao bufete madrileño CCS Avogados para continuar con este proceso.

"Teñen recoñecida solvencia e experiencia neste tipo de procesos", subliñou o alcalde. Asumirán tanto o recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional como o incidente de nulidade que se exporá ante a sentenza do Supremo que avala a continuidade de Ence.

O propio Caamaño, catedrático de Dereito Constitucional, é un avogado especializado en dereito administrativo e constitucional. É, ademais, experto no asesoramento a medianas e grandes empresas en materia de cumprimento normativo.

Xunto a el estará un reputado xurista e maxistrado. Trátase de Ángel Juanes, ex presidente da Audiencia Nacional e ex vicepresidente do Tribunal Supremo.

Este equipo legal complétase con Almudena Fernández Carballal, catedrática de Dereito Administrativo e especializada en dereito urbanístico; e Ángel Judel Pereira e David Rodríguez Fidalgo, expertos en dereito administrativo e sectores regulados.

O rexedor pontevedrés explicadou que este bufete aceptou este encargo porque considera que "é un reto" abordar un proceso xudicial que require unha "alta especialización e saber moverse moi ben". A eles interésalles, segundo Lores, "porque hai partido".

Fernández Lores lembrou que "o que está en xogo é a viabilidade da Lei de Costas e o respecto polo espazo marítimo terrestre", así como a recuperación da ría de Pontevedra.

Para iso, o Concello recorrerá ante calquera instancia "que sexa necesaria", incluída a xustiza europea, aínda que por agora "temos que esgotar primeiro todas as vías no propio Estado".

A minuta que pagará o Concello a estes avogados será de 26.000 euros máis IVE.