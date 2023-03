Greenpeace ve na postura do Supremo sobre ENCE unha "visión moi restritiva da protección" do litoral

A organización ecoloxista Greenpeace mostra a súa discrepancia coa sentenza do Tribunal Supremo avalando a permanencia de Ence na Ría de Pontevedra ata 2073 e ve razoable expor a formulación dun recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional.

A entidade enviou este mércores un comunicado no que critica que o Tribunal Supremo expón na sentenza "unha visión moi restritiva da protección" do dominio público marítimo terrestre que o leva a permitir concesións centenarias con ocupación industrial dos terreos pegados ao litoral.

Desta forma, apostan por seguir dando a batalla xudicial e "liberar o Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) de Lourizán" da presenza da pasteira Ence, que leva aí desde 1958.

Os servizos xurídicos da organización entenden que o Alto Tribunal "non protexe a esencia do dominio público marítimo terrestre e a excepcionalidade da súa ocupación", o que lle leva a concluír, "de forma errónea" en opinión da organización ecoloxista, a inaplicabilidad do artigo 32.1 da Lei de Costas-

Este artigo sostén que unicamente se poderá permitir a ocupación do dominio público marítimo-terrestre para aquelas actividades ou instalacións que, pola súa natureza, non poidan ter outra localización e Greenpeace insiste en que a industria pasteira "incúmpreo".

Greenpeace alerta de que o Tribunal Supremo non está a aplicar esa excepcionalidade de ocupación e desvincula a defensa do litoral e a protección ambiental, xustificando a súa decisión exclusivamente nun informe ambiental da Xunta de Galicia.

A xuízo dos servizos xurídicos de Greenpeace, o tribunal fai unha interpretación "absolutamente restritiva e incompleta", por canto a defensa do litoral vai moito máis alá dun informe ambiental. Engaden que tamén se debe ter en conta os efectos da propia ocupación física, "a evidente destrución de hábitats, a incompatibilidade con usos sostibles do litoral" e que "vai acabar producindo un sistema transitorio dun século de duración, co impacto potencialmente irreversible sobre estes ecosistemas tan delicados". Isto é xusto o que alerta o voto particular da Maxistrada Huet de Sande.

Neste sentido, desde Greenpeace chaman a atención sobre o feito de que a sentenza omita en todo momento o artigo 132 da Constitución española, que sustenta todo o réxime excepcional do DPMT e o que fundamenta a ocupación excepcional do mesmo.

Para Eva Saldaña, directora executiva de Greenpeace España, "resulta anacrónico e indignante" que "unha concesión pre-constitucional, establecida durante o franquismo, sexa privilexiada desta maneira grazas a un traxe a medida confeccionado polo ex-ministro Arias Cañete e a súa vergoñosa reforma da Lei de Costas en 2013".

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, engade que "todo o que rodea o caso Ence cheirou sempre moi mal" e que desde a súa privatización "pasáronse moitas liñas vermellas, con cambios de normativas ad hoc, indignantes portas xiratorias protagonizadas polos máis altos cargos de Medio Ambiente e Costas, informes ambientais moi discutibles, un incesante greenwashing e mesmo o esquecemento de condenas por delito ecolóxico continuado".