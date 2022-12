Pontevedra aproba o novo contrato de residuos cun custo total de 233 millóns de euros, o maior da súa historia

Miguel Anxo Fernández Lores e Raimundo González Carballo © PontevedraViva

O Concello de Pontevedra aprobou este mércores en Xunta de Goberno o contrato de residuos de competencia municipal, que inclúe a recollida, o tratamento e a limpeza viaria e que comporta un incremento da maquinaria e a mellora dos medios técnicos utilizados para estes fins, así como a posta en marcha da planta de compostaxe.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, destacou que é o contrato máis importante da historia do Concello cun custo total de 233.395.720 euros nos 20 anos de duración, polo que o custo anual será de 11.669.786 euros, o que supoñerá un "esforzo económico moi importante" que o rexedor enmarca dentro desa aposta municipal "polo coidado do medio ambiente".

O contrato contempla investimentos por case 40 millóns de euros que terá que facer a empresa licitadora, que pasará dos 110 traballadores actuais a unha previsión estimada de 160 en persoal.

Trátase dun "salto adiante" neste servizo "e ademais recollendo previsións de crecemento e ampliación no futuro" marcando "un antes e un despois na liña de reducir a pegada de carbono" incidindo na recollida selectiva "que é a que garante que os residuos se convertan en recursos", dixo o alcalde.

Lores recalcou que se trata dun contrato "pioneiro" xa que será o primeiro adaptado á nova Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e chans contaminados para unha economía circular. "Vai ser un cambio de paradigma no tratamento de residuos de competencia municipal", engadiu.

O alcalde quixo recoñecer o "traballo inxente" levado a cabo por un equipo municipal "encabezado por Raimundo González" e conformado polos servizos económicos, xurídicos e técnicos do Concello.

Tamén destacou o alcalde que nos últimos anos en Pontevedra "temos avanzado moito na recollida selectiva e concretamente na compostaxe" tanto no comunitario como a nivel individual así como na implementación do contedor marrón.

"Pero este novo contrato achegará os recursos técnicos e económicos que farán posible que sexamos pioneiros tamén na xestión de residuos de competencia municipal", sinalou o rexedor nacionalista xa que "imos ser a única cidade que teña unha planta propia de compostaxe".

Lores expresou a súa satisfacción por sacar adiante este contrato "complexísimo" tras un "proceso complicado" que leva aparellada unha previsión de achega económica "importantísima" que sobe máis dun 50% ao anterior contrato, aínda que esta circunstancia non repercutirá no recibo que se cobra aos veciños, matizou.

Raimundo González incidiu en que despois da aprobación de hoxe, nos próximos días o contrato sairá publicado nos boletíns oficiais e as empresas interesadas terán 30 días para presentar as súas ofertas. Un prazo que "nin é moito nin é pouco" xa que en marzo o Concello publicou o anteproxecto de explotación e deuse tamén acceso ao estudo económico aos posibles licitadores. A partir de aí serán analizadas as ofertas.

A previsión que manexa o concelleiro é que o goberno local poida estar en condicións de adxudicar este servizo "antes de que remate a prórroga" do actual contrato, sobre o 9 de xuño, "pero para nós esa non é unha cuestión fundamental".