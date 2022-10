O "desmesurado" IPC elevará o novo contrato do lixo a máis de 11 millóns anuais

Traballadores do servizo de limpeza e recollida do lixo © Mónica Patxot

A actual conxuntura económica obrigou a "resetear" a tramitación administrativa do novo contrato de recollida de lixo e limpeza viaria. O incremento "desmesurado" do IPC e o aumento dos custos enerxéticos truncou os plans do goberno municipal.

Así o recoñeceu o concelleiro responsable de residuos, Raimundo González, que sinalou que os servizos técnicos tiveron que revisar o estudo de viabilidade, a análise económica e o anteproxecto de explotación, o que obriga a devolver a licitación ao momento de partida.

Este contrato, segundo os novos cálculos dos técnicos municipais, sairá a licitación por un millón máis ao ano do que estaba previsto. É dicir, fronte aos 10,7 millóns de euros anuais irase a un prezo inicial de 11.670.000 euros.

A maior parte deste incremento vén motivado polo novo convenio colectivo do sector, que conlevará un aumento salarial do 6,5% na nómina dos traballadores. No caso do persoal previsto en Pontevedra serían uns 700.000 euros máis ao ano.

A iso hai que sumar o incremento dos custos enerxéticos, especialmente os carburantes, e os denominados bens industriais, segundo especificou Raimundo González.

"O noso interese é que se presente o maior número de operadores posibles", sinalou o responsable municipal de residuos, que recoñeceu que o prezo inicial de licitación "podería retraer" esta competencia entre compañías do sector.

Pontevedra aproveitará ademais este "paso atrás" na licitación para que adaptar mellor o contrato á nova lei 7/22 de residuos e chans contaminados, que reforza o carácter destes desperdicios urbanos dentro do ciclo da economía circular.

O que non cambiará "nin un ápice", segundo o edil do BNG, é todo o relativo ás prestacións do contrato, entre elas os roteiros e horarios previstos, o número de traballadores, o sistema relativo á compostaxe ou o modelo de contenerización.

O Concello, que nos próximos días irá aprobando de novo todos os documentos incluídos na licitación, deberá remitir o contrato outra vez á Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que debe emitir un informe sobre a súa sustentabilidade financeira.

A previsión municipal é que o novo contrato poida ser licitado en decembro.