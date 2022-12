Noiteboa negra en Cerdedo: dos mortos e tres desaparecidos tras caer un autobús ao Lérez

Autobús accidentado en Cerdedo © PontevedraViva

Tráxico suceso en Cerdedo-Cotobade. Dúas persoas morreron e tres continúan desaparecidas tras caer ao río Lérez o autobús no que viaxaban, á altura de Pedre.

O accidente produciuse sobre as 21:20 horas deste sábado no quilómetro 67,5 da estrada N-541. O autobús, no que viaxaban sete persoas, saíu da vía e precipitouse ao río. O vehículo, da compañía Monbús, cubría a liña Lugo-Vigo.

Nada máis saber do accidente, os servizos de emerxencia activaron un amplo dispositivo de rescate para auxiliar aos pasaxeiros do autobús. Puideron ser rescatadas dúas persoas, o condutor e unha das mulleres que ía como pasaxeira. Outros dous viaxeros faleceron. Os seus corpos apareceron catro horas despois do sinistro.

Os equipos buscan ás outras tres persoas que, segundo a cifra que facilitou o condutor á Garda Civil, viaxaban no vehículo e que estarían desaparecidas.

Traballan no punto os bombeiros de Ribadumia, descolgados desde unha ponte con cordas e arneses de seguridade, xunto a bombeiros de Pontevedra e O Deza, axentes da Garda Civil, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Estrada, Protección Civil de Cerdedo-Cotobade e ambulancias do 061.

Ata o lugar desprazouse o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, que segue ao pé da ponte as tarefas de rescate. "Todo é moi dantesco", lamentou o rexedor.

E é que o traballo dos servizos de emerxencia está a ser "moi complicado", subliñou Cubela, debido á incesante choiva que cae sobre a zona e o alto nivel do caudal do Lérez, río que desde este sábado está en alerta por risco de desbordamento.

"O río vai en plena crecida o que está a dificultar que se poida chegar ata o punto no que está o autobús", engadiu o alcalde.