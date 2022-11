A actividade de almacenaxe que se realizaba en Pontesa era "un polvorín" sen medidas de prevención nin licenza

Incendio nas instalacións da antiga fábrica de Pontesa © EFE / Sxenick Eva Vilaverde, edil de Seguridade Cidadá © Diana Eiras

"Tivemos moita sorte", sinala a concelleira de Seguridade Cidadá de Pontevedra, Eva Vilaverde, mentres continúan controlándose os restos do incendio que se xerou na tarde do domingo nas instalacións da antiga nave de Pontesa. Lembra que hai unha persoa ferida de gravidade, que continúa hospitalizada pero alerta de que as consecuencias puideron ser moito máis graves e afectar a un número maior de poboación.

"Atopamos unha auténtica polvorín con toneladas de material inflamable", explica a responsable política de seguridade no municipio. O material atopábase formado por gran, cereais, pipas de xirasol en naves de gran altura e formando montañas de máis de 10 metros de alto e 15 metros de ancho, segundo expuxo este luns.

Engadiu que a actividade que se estaba realizando na zona carecía de licenza de actividade e tampouco dispoñía das mínimas medidas de seguridade: "sen sistema de extinción de incendios, sen hidrantes". Engade que foi necesario que os Bombeiros transportasen a auga e usar un carrusel de medios para dispoñer de auga para a intervención. "Non hai cambio de titularidade nin solicitude para almacén ou calquera outro tipo de actividade" nos rexistros municipais, apuntou a edil.

O incendio xerouse, segundo os primeiros indicios, nunha gran montaña de cereais situada no centro da instalación que se atopa comunicada con outras dúas que ocupan varias naves. A calor xerada provocou que explotase a cuberta e a uralita co consecuente perigo de expansión de amianto. "Ardía fibrocemento", argumentou. A causa do inicio das chamas aínda se investiga por parte dos bombeiros e da policía xudicial.

A concelleira lembrou que unha nave de almacenaxe destes produtos debe estar preparada para que non haxa humidade, con medidas para arrefriar o material en caso de alerta, con hidrantes para utilizar en caso de incendio e, pola contra, nesta situación de emerxencia "non tiñamos nada", lamentouse Vilaverde. "Foi unha extinción complexa pola temperatura que alí se acada. É un material inflamable amoreado en toneladas que acumula temperaturas moi altas", recoñeceu.

Por este motivo, a Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra ordena o cesamento inmediato da actividade dentro desas naves e iniciarase un expediente de reposición da legalidade, xa que ningunha das actividades que se acometía neste espazo era coñecida pola autoridade municipal, segundo explicou. "As naves non podían ter este material nin dentro nin fóra, onde hai madeira que se podía ver afectada polo incendio", engadiu.

Por outra banda, os servizos xurídicos estudan a que administración corresponde iniciar o expediente sancionador ao atoparse esta nave en terreos de protección marítimo-terrestre.

O estado da situación na zona deixou de ser de emerxencia e pasou a ser de trasfega, segundo informou a concelleira. Agora corresponde á empresa, na zona atopábanse operarios do Grupo Nogar, a retirar os materiais empregando as medidas de seguridade necesarias atendendo á normativa.