Arden as instalacións da antiga fábrica de cerámica de Pontesa

Incendio nas instalacións da antiga fábrica de Pontesa © PontevedraViva

Alarma en Ponte Sampaio. Un incendio que se rexistrou este domingo nas instalacións da antiga fábrica de cerámica de Pontesa mantén atarefados aos servizos de emerxencia.

O lume detectouse minutos antes das tres e media da tarde, segundo informa o 112 Galicia.

As primeiras hipótese apuntan a un fallo eléctrico nunha das naves anexas.

Aínda que nun primeiro momento informábase de que o incendio non era de gravidade, as chamas acabaron prendendo parte do material que gardaba na fábrica os seus actuais propietarios, o Grupo Nogar, que as destinaba a almacéns.

Ao parecer, o lume chegou a unha pila de cereais, concretamente pipas de xirasol, facendo que as chamas se estendesen, complicando o traballo dos Bombeiros de Pontevedra.

Nestas tarefas colaboran tamén efectivos chegados desde os parques comarcais de Ribadumia e Bueu.

Ata o lugar desprazáronse axentes da Garda Civil, a Policía Local de Pontevedra e a Policía Nacional, así como membros de Protección Civil de Soutomaior e Pontevedra.

A intensa fumareda que provocou o incendio, que chegou a ser dunha intensa cor negra, xerou moita preocupación en Ponte Sampaio e en Arcade, desde onde o incendio é visible. A cinza caeu a varios quilómetros de distancia.

O tráfico pola estrada N-550 entre Pontevedra e Vigo tivo que ser cortado á altura da fábrica, debido ao fume que provocou o incendio.

Isto provocou que os coches tivesen que ser desviados polas autoridades cara ao núcleo de Ponte Sampaio.