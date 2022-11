Un dron axudará na investigación das causas do incendio en Pontesa

A Policía Nacional mantén abertas todas as hipóteses na investigación en marcha sobre as causas do incendio nas instalacións da antiga fábrica de cerámica de Pontesa rexistrado este domingo.

Os investigadores aínda non concluíron as investigacións, pendentes de realizar aínda xestións cruciais.

Ao mediodía deste luns, os axentes da Brigada de Policía Científica, peza crave neste tipo de investigacións, aínda non puideran acceder ao interior da zona queimada para poder inspeccionala e localizar o foco do lume. Os bombeiros de Pontevedra aínda non consideraban seguro o acceso á zona cero sen riscos.

Nestas investigacións, tamén se espera o uso dun helicóptero que sobrevoe a nave queimada para poder profundar no posible lugar de inicio e causas e para este martes a Policía Nacional prevé a chegada dun dron da unidade de seguridade aérea.

Este vehículo non tripulado poderá acceder a zonas de difícil acceso para os medios humanos e achegarse á zona esnaquizada polas lapas.

A concelleira de Seguridade Cidadá de Pontevedra, Eva Vilaverde, sinalou este luns que o incendio se xerou, segundo os primeiros indicios, nunha gran montaña de cereais situada no centro da instalación que se atopa comunicada con outras dúas que ocupan varias naves. A calor xerada provocou que explotase a cuberta e a uralita co consecuente perigo de expansión de amianto, pero agora a Policía Nacional deberá determinar o punto exacto da orixe e as causas, unha tarefa para a que a Policía Científica conta coa colaboración dos bombeiros de Pontevedra.

As tarefas dos bombeiros de Pontevedra, que estiveron auxiliados por efectivos dos parques comarcais de Bueu e Ribadumia, prolongáronse durante toda a noite, centrándose en atallar os tres focos que seguían ardendo tras controlar o lume xa a última hora da noite. Durante a mañá, continuaron tarefas de control, por iso é polo que non se permitiu aos policías acceder á nave.

As tarefas de extinción complicáronse ante a gran cantidade de cereal que se acumulou no interior da nave. Trátase dun material que, por acumulación de gases e po, pode combustionar con certa facilidade e iso foi o que complicou o incendio e a súa extinción.

Eva Vilaverde explicou este luns que os responsables do operativo de extinción atopáronse en Pontesa "unha auténtica polvoreira con toneladas de material inflamable", formado por gran, cereais, pipas de xirasol en naves de gran altura e formando montañas de máis de 10 metros de alto e 15 metros de ancho.

O Concello de Pontevedra mantén que a actividade que se estaba realizando na zona carecía de licenza de actividade e tampouco dispoñía das mínimas medidas de seguridade: "sen sistema de extinción de incendios, sen hidrantes" e que foi necesario que os Bombeiros transportasen a auga e usar un carrusel de medios para dispoñer de auga para a intervención.