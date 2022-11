A UNED inaugura un novo curso apelando á necesidade de visibilizar á muller

Inauguración do curso 2021-2022 na UNED Pontevedra © UNED Pontevedra Inauguración do curso 2021-2022 na UNED Pontevedra © UNED Pontevedra

Este non é un ano normal para a UNED en Pontevedra. O curso académico 2022-2023, que arrancou formalmente este venres, marca o seu 50 aniversario na cidade, por iso é polo que este acto de inicio de curso serviu como pistoletazo de saída a esta celebración.

Ata o centro asociado de Monte Porreiro desprazouse a vicerreitora de Economía da UNED, Amelia Pérez Zabaleta, para presidir a inauguración do curso, á que acudiron entre outras autoridades a presidenta da Deputación, Carmela Silva, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ou o delegado territorial da Xunta, Luís López.

A UNED estrea este curso dous novos graos, os de Enxeñería da Enerxía e Educación Infantil, nun curso que recupera a normalidade tras as restricións impostas pola pandemia.

A lección inaugural correu a cargo da xornalista Susana Pedreira, que centrou a súa intervención no poder da palabra e relacionou a importancia da transmisión das ideas, do pensamento e da formación a través do uso adecuado da linguaxe.

Ademais, reflexionou sobre o traballo que aínda queda por facer para favorecer a igualdade e poñer ao dispor da sociedade e, especialmente, dos novos estudantes o papel de moitas mulleres na construción da sociedade do futuro.

Miguel Anxo Fernández Lores, pola súa banda, destacou que a cidade se sente "moi orgullosa" da UNED e da súa traxectoria ao longo destes 50 anos de existencia, desexándolles unha "longa vida" e comprometendo o apoio "incondicional" do Concello para desenvolver a súa actividade.

Respecto do tema do relatorio, Carmela Silva defendeu que "cando non se nomea algo é porque non existe", polo que reivindicou a necesidade de visibilizar en todos e cada un dos momentos ás mulleres como parte activa da sociedade.

Silva subliñou o papel da universidade como espazo indispensable para construír unha sociedade en igualdade, cohesionada e "onde unha boa parte dela se sinta representada", en clara referencia ao papel da muller.

Neste curso académico hai matriculados máis de 4.000 alumnos en Pontevedra, que gozan dunha oferta formativa composta por trinta graos universitarios, aos que se suman 78 másteres oficiais, 21 programas oficiais de doutoramento ou 16 cursos de idiomas, entre outros.