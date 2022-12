Unha maxistrada especializada en violencia sobre a muller, un fiscal xefe e unha avogada participan nun coloquio sobre a Lei do "Só si é si" na UNED

O Centro Asociado da UNED en Pontevedra celebrará o vindeiro xoves 15 de decembro, a partir das 18 horas, un coloquio protagonizado por Juan Carlos Aladro Fernández, fiscal xefe da Fiscalía Provincial de Pontevedra; Begoña López Anguita, maxistrada titular do Xulgado de Violencia sobre a Muller nº 5 de Madrid; e Belén Romero Sáez, profesora titora do Centro Asociado da UNED en Pontevedra, avogada especialista en Dereito civil, de familia, administrativo e penal; sobre aspectos controvertidos da Lei de Garantía Integral da Liberdade Sexual, máis coñecida como a “Lei do Só Si é Si”.

Esta iniciativa divulgativa promovida polo Departamento de Extensión Universitaria e Actividades Culturais que coordina Rafael Cotelo Pazos, pretende achegar ao público e á sociedade en xeral os diversos aspectos que rodean esta nova Lei cuxa aplicación está a espertar importantes controversias entre a cidadanía e os propios profesionais do dereito.

O acto será gratuíto tanto presencial como online, e será presentado polo director do Centro Asociado en Pontevedra e do Campus Noroeste da UNED, Víctor González Sánchez, e o coloquio será moderado por Francisco Javier Menéndez Estébanez, maxistrado presidente da Audiencia Provincial de Pontevedra e profesor titor da UNED.

Belén Romero Sáez, avogada e profesora titora da UNED, centrará a súa intervención inicial na orixe e finalidade da Lei do Só Si é Si; mentres que Juan Carlos Aladro, fiscal Xefe da Fiscalía Provincial de Pontevedra, abordará os aspectos controvertidos da reforma e a visión do Ministerio Fiscal a través do Decreto da Fiscalía Xeral do Estado sobre a revisión de penas. Pola súa banda, Begoña Gómez Anguita, maxistrada titular do Xogado de Violencia sobre a Muller número 5 de Madrid, centrarase nos aspectos positivos da reforma.