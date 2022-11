A UNED e o sindicato SUP colaborarán en actividades científicas e culturais

A UNED en Pontevedra e o Sindicato Unificado da Policía (SUP) en Galicia asinaron un convenio de colaboración para fomentar as actividades de natureza científica, formativa e cultural entre ambas as institucións que permitirá marcar unha axenda de traballo conxunto neste campo para os próximos 4 anos.

O Centro Asociado á UNED en Pontevedra estivo representado na firma do convenio polo seu director, Víctor M. González Sánchez, e o coordinador de Extensión Universitaria e Actividades Culturais, Rafael Cotelo Pazos, mentres que en nome do SUP en Galicia estiveron o responsable de Formación, Carlos Lage, e o secretario de Relacións Institucionais do sindicato, Jesús Vasconcellos Soliño.

O centro universitario comprométese a garantir a organización material das actividades mediante a cesión do espazo, os medios técnicos e humanos e a infraestrutura administrativa necesaria.

Tamén se concederá unha rebaixa do 50% nos cursos de idiomas de Extensión Universitaria realizados pola UNED en Pontevedra para os membros do SUP.