"Inminente" licitación do novo Nó de Bombeiros, que estará en obras en 2023

Tras numerosos atrasos na súa tramitación administrativa, o Goberno logrou desbloquear a reforma do Nó de Bombeiros, a conexión norte de Pontevedra coa AP-9. A previsión das autoridades é que as obras comecen en 2023.

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, trasladou este xoves ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que o proxecto se presentará de maneira "inminente" e se licitará antes de que termine este ano.

Aínda que non quixo adiantar detalles técnicos sobre esta actuación, Miñones recoñeceu que o proxecto inicial tivo que ser modificado, en parte polo incremento dos custos dos materiais "que é algo que estamos a sufrir todas as administracións".

Esta actualización supoñerá un aumento "importante" do orzamento previsto para esta obra, para a que inicialmente se reservaron uns 10 millóns de euros. Chegará, segundo os novos cálculos do Ministerio de Transportes, aos 11 millóns.

Para a reforma do Nó de Bombeiros o Ministerio de Transportes ten consignados 1,5 millóns de euros no orzamento de 2023, reservando o resto do diñeiro que se investirá nesta actuación en diferentes anualidades ata o ano 2026.

O proxecto aprobado no ano 2015 propón dar máis protagonismo á Ponte das Correntes con esta remodelación, xa que desde o mesmo os condutores poderán incorporarse á AP-9 en dirección a Santiago.

Por este punto sairán tamén os vehículos que procedan de Vigo, mentres que o acceso á AP-9 en dirección cara a Vigo seguiríase facendo polo mesmo viario que na actualidade.

Haberá notables cambios na conexión coa PO-531, xa que se suprimirá o xiro á esquerda para acceder á autoestrada que tantos accidentes provocaba e aposta por unha saída directa ata a glorieta de Bombeiros aos condutores que chegan desde Santiago.

Para canalizar todo este tráfico de maneira máis adecuada, duplicarase a capacidade da avenida Domingo Fontán, que pasará de dous a catro carrís entre a Ponte das Correntes e o nó actual de Bombeiros.