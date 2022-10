O Goberno 'fía' todo seu investimento en Pontevedra á A-57 e ao Nó de Bombeiros

Obras da A-57 no ámbito do río Pintos © Mónica Patxot Vista aérea do Nó de Bombeiros e o acceso norte á AP-9 © PontevedraViva

Uns orzamentos que, para a cidade de Pontevedra, volven destinar practicamente todo o seu investimento en dúas actuacións, a autovía A-57 e a reforma do Nó de Bombeiros. Así son as contas para 2023 que presentou este xoves o Goberno.

Entre ambas, o Estado prevé gastar pouco máis de 17 millóns de euros, segundo consta no proxecto que entregou a ministra de Facenda, María José Montero, ao Congreso.

A inmensa maioría deste diñeiro, ata 15,57 millóns, será para a A-57. O Goberno confía en terminar en 2023 o único tramo en obras, o que une Vilaboa e A Ermida (Marcón), un total de 6,5 quilómetros, ao que se destinarán o próximo ano 13 millóns de euros.

Apenas 500.000 euros máis resérvanse para cada un dos dous seguintes tramos, A Ermida - Pilarteiros de 5 quilómetros e Pilarteiros - Barro, que inclúe a conexión coa AP-9 e a Autovía do Salnés, doutros 10 quilómetros.

Máis aló de continuar cos estudos non se esperan grandes avances, xa que o proxecto de orzamentos non contempla investimento algunha nestes tramos nos seguintes anos.

Para a reforma do Nó de Bombeiros e a conexión norte de Pontevedra coa AP-9, o Ministerio de Transportes consignou 1,5 millóns de euros para 2023, reservando o resto dos 8,5 millóns que se investirán en diferentes anualidades ata o ano 2026.

O terceiro proxecto con 'nome e apelidos' que aparecen nas contas do Estado para 2023 é a nova sede do Arquivo Histórico Provincial, que ocupará a antiga delegación de Facenda na Ferrería. Iso si, faino cun partida de escasamente 300.000 euros.

Nesta actuación, o Goberno estima que se investirán un total de 15,47 millóns. O fin da obra prevese, segundo os plans do executivo central, para 2027. Acorde á programación do Ministerio de Cultura, é probable que os traballos non arranquen ata o ano 2024.

Os orzamentos xerais do Estado para 2023 manteñen, por outra banda, os fondos para o convenio coa Deputación para a recuperación de 18 xacementos galaico-romanos na provincia, pero prevé un gasto de apenas 150.000 euros durante o próximo ano.