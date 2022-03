Lores espera que nos próximos tres meses o Ministerio licite a reforma do nó de bombeiros

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores espera que nos próximos tres meses poida licitarse a reforma do nó de bombeiros, unha obra pola que o Concello leva esperando quince anos.

O Executivo que preside Pedro Sánchez comprometeuse a licitar esta obra a principios de 2022, tal e como anunciou en outubro o Congreso o ex secretario xeral de Infraestruturas, Sergio Vázquez Torrón, tras unha pregunta formulada respecto diso polo deputado socialista Guillermo Meijón.

"O compromiso que ten o delegado do Goberno é que eso está nos orzamentos do Estado, xa estaba nos do ano pasado, e que eso é inmediato. Pero o concepto 'inmediato' para a Delegación do Goberno é moi flexible", dixo esta semana Fernández Lores.

Efectivamente, para este proxecto o Ministerio de Transportes reservou 2,25 millóns nos seus orzamentos para este ano. Aínda que o Executivo central xa consignou outros cinco millóns para 2023.

Paralelamente, o Ministerio deberá dispoñer duns 200 metros cadrados de terreo municipal que ocupa parte do parque de bombeiros polo que se exporá unha permuta por outros que son propiedade do Estado. Este trámite non condiciona o inicio das obras.