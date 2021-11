Ana Pastor e Ángel Moldes defenden que unha saída da AP-9 en Portosanto sería "viable, económica e útil"

Visita de Ana Pastor e Ángel Moldes ao núcleo de Portosanto © PP de Poio

A vicepresidenta do Congreso e ex ministra de Fomento, Ana Pastor, e o presidente do PP de Poio, Ángel Moldes, visitaron este venres o núcleo de Portosanto para explicar a emenda presentada polo grupo parlamentario popular aos Presupostos Xerais do Estado de 2022 para a creación dunha saída da AP-9 neste punto.

Pastor e Moldes estiveron acompañados dos deputados nacionais Diego Gago e Juan Constenla e membros do grupo municipal e destacaron que esta emenda que supón unha actuación non só para Poio, senón para toda a comarca de Pontevedra e o Salnés que sería "viable, económica e útil".

"Cremos que é unha actuación moi necesaria", destacou Moldes, que sinala que facer unha saída na AP-9 permitiría aos usuarios que veñan dirección Vigo puideran saír en Portosanto sen ter necesidade de ir ao Nó de Bombeiros ou á Ponte da Barca. Polo tanto, permitiría acceder directamente ao Concello de Poio desde a autoestrada neste lugar da parroquia de San Salvador.

Moldes subliñou que agora mesmo o 90% da vía que conecta coa autoestrada xa é de dobre sentido, polo que realmente o que se tería que construír sería o carril de deceleración para permitir a saída, conectando coa PO-309.

Tería, ademais, unha vantaxe, que a parcela sobre a que habería que actuar, de arredor de 1.000 metros cadrados, xa é de titularidade estatal. Polo tanto, "non tería moito custo, conlevaría pouca obra e a cambio faría moito para mellorar o tráfico e a mobilidade en toda a zona".

Moldes destacou que a actuación permitiría a eliminación de vehículos pesados e turismos da zona da Barca, desconxestionando a actual saída da autoestrada Pontevedra Norte e a PO-308, eliminando moitas retencións e permitindo unha circulación máis fluída, ao proporcionar unha saída directa.

Esta nova conexión daría servizo directo ás parroquias de San Salvador e San Xoán, con máis de 13.000 veciños beneficiados directamente.

Ana Pastor destacou tamén outra das emendas presentadas polo PP, para a construción dunha senda entre A Seca e Combarro, que daría continuidade á senda entre Campelo e A Seca, construída durante o Goberno de Mariano Rajoy, con Ana Pastor como Ministra de Fomento.

A vicepresidenta do Congreso amosou a súa sorpresa por que algúns grupos políticos votasen no Congreso en contra destas dúas iniciativas, como a da saída de Portosanto, "que cun coste reducido, de 300.000 euros solucionaría un problema moi importante".