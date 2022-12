O Goberno licita por case 11 millóns a reforma do Nó de Bombeiros

O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana licitou as obras do Nó de Bombeiros, denominado "Remodelación da ligazón de Pontevedra Norte da autoestrada AP-9 (P.K. 129+000)". Proximamente publicarase no Boletín Oficial do Estado o correspondente anuncio.

En paralelo á licitación das obras, xa se iniciaron contactos co Concello de Pontevedra, titular dos terreos interiores que ocupa o parque de bombeiros municipal, a efectos de subscribir un acordo para a ocupación dos terreos necesarios para as obras.

O orzamento de licitación ascende a 10,96 millóns de euros (IVE incluído).

O obxecto do proxecto é a remodelación do Nó de Bombeiros, aproveitando a conexión que proporciona a ponte de As Correntes coa cidade de Pontevedra.

Coa solución do proxecto, pásase a unha tipoloxía de ligazón tipo diamante con pesas coas dúas glorietas existentes, que se modifican para adecualas á nova configuración.

Desta forma, exponse un tramo de nova calzada para unir a glorieta de entrada á ponte de As Correntes, ao Leste da AP-9, directamente cos ramais que soportan os movementos Vigo – Pontevedra e Pontevedra – Santiago. Con iso conséguese evitar devanditos tránsitos e descargar tanto a glorieta de bombeiros, situada ao Oeste da AP-9, como o tramo da avenida Domingo Fontán entre ambas as glorietas.

Así mesmo, mellórase a capacidade do nó viario duplicando o tramo da avenida Domingo Fontán mediante un novo paso sobre a AP-9, e permitindo o tránsito peonil entre ambas as marxes, mellorando desta forma a permeabilidade. Tamén se elimina a intersección actual a nivel dos ramais do enlace coa estrada PO-531.

Trátase, por tanto, dunha obra que supoñerá unha mellora na mobilidade e fluidez nun ámbito de conexión da Rede de Estradas do Estado coa malla urbana de Pontevedra e a súa contorna, e unha mellora nas condicións de seguridade viaria e no nivel conxunto de emisións.

O proxecto inclúe, ademais, as debidas actuacións de integración ambiental, estética e paisaxística.