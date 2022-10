ENCE permanece sen actividade industrial pola rotura da tubaxe de abastecemento de auga

Fábrica de Ence © PontevedraViva Obras de reparación dunha avaría de auga na galería da rede de abastecemento de Pontevedra na contorna do Club Náutico © Concello de Pontevedra - Arquivo

A situación do caudal do río Lérez atópase recuperada tras as últimas choivas, segundo informaba a concelleira responsable do Ciclo da Auga, Carme da Silva, este martes 26. Con todo, Ence non poderá iniciar a súa actividade industrial debido a unha avaría rexistrada na tubaxe de abastecemento de auga na ría de Pontevedra, que ten unha lonxitude de máis de dez quilómetros, ao seu paso pola contorna do Club Náutico.

A concelleira explicou que o 3 de outubro, a dirección da empresa pasterá informou da rotura da tubaxe de abastecemento dentro da galería de servizos solicitando a súa reparación.

A causa da rotura, segundo Carme da Silva, atópase en que a galería non é impermeable e a entrada e saída da auga do mar provoca que as tubaxes que se atopan nese espazo floten se non están ancoradas e sen auga. No caso da canalización de Ence non se atopaba ancorada e a parada establecida en xullo debido á seca provocou que o tubo quedase baleiro, desprazándose lateralmente ata caer no medio da galería fracturándose.

OBRAS CUN ORZAMENTO DE 459.000 EUROS

Segundo os datos da empresa, a reparación afectaría a 380 metros de lonxitude desta canalización. O orzamento presentado pola entidade pasteira ascende a 459.000 euros e a duración prevista da obra sería de 30 días.

A reparación, segundo indican desde o Concello, está pendente da autorización por parte do servizo de Costas da Xunta de Galicia e xa conta cos informes de Costas do Estado e dos servizos municipais, nos que se indica que a obra deberá ofrecer un carácter provisional e Ence debe comprometerse a presentar unha solución definitiva porque a situación desta tubaxe pode afectar a outras canalizacións da rede de augas municipais.

"Esa reparación non pode ser a definitiva", explicaba Da Silva porque o tubo non pode permanecer no medio da galería ao impedir outras intervencións na galaría de servizos. Viaqua, a empresa adxudicataria do ciclo de auga, sinala no seu informe que a mellor solución sería que a canalización se instalase por fóra da galería. Pola súa banda, o enxeñeiro municipal indica no seu informe que esa solución externa ou a devolución á posición orixinal serían as alternativas para a empresa.

Segundo o goberno local, en canto a empresa presente toda a documentación para a solución definitiva e as autorizacións pertinentes tramitarase o permiso para esta obra de carácter urxente.