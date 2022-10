As restricións de auga pola seca serán retiradas a vindeira semana

Estación de bombeo de Bora (23 de outubro de 2022) © PontevedraViva

Carme da Silva, concelleira responsable do Ciclo da Auga, anunciaba que as choivas durante as últimas xornadas provocaron un cambio no comportamento e na cantidade de auga no caudal do río Lérez, que mantivo unha situación de preocupación ao longo de todo o verán tanto ao Concello de Pontevedra como ao resto de municipios que se abastecen de leste mesmo caudal.

O nivel do río subiu de forma notable, segundo indicou a concelleira, chegando o caudal medio ao 17,9 na xornada do martes 25 de outubro, moi por riba dos 1,8 metros cúbicos por segundo rexistrado o 14 de leste mesmo mes.

Segundo explico Da Silva, o Concello manterase alerta para ver como evolucionan as choivas ao longo do próximo mes observando se o río mantén o nivel habitual de outono e inverno. Explicou, ademais, que o encoro do Pontillón do Castro tamén aumentou o nivel de auga almacenada. Nos últimos 16 días pasou de estar nun 81,12% a un 86,67%, rexistrado este mércores 26.

A concelleira indicou tamén que non se utilizarán os recursos do Pontillón mentres o goberno local teña a seguridade de que o río mantén os seus niveis de auga de maneira constante.

Estes datos levaron a que se expuxese na reunión deste mércores co resto de concellos afectados pola seca do Lérez a desactivación da situación de prealerta por desabastecemento de auga que se mantiña nos últimos meses e tamén a eliminación das restricións relacionadas con fontes, rega de xardíns ou enchido de piscinas. O resto de representantes municipais apoiaron a decisión. Desta maneira, a próxima semana establecerase a normalidade no uso da auga.

En todo caso, a concelleira tamén reiterou a importancia de que se realice un consumo responsable da auga por parte da cidadanía e das empreas xa que se espera que no futuro repítanse estas situacións de seca derivadas do cambio climático.