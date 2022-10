Pontevedra mostra o seu plan de acción para renaturalizar a contorna dos ríos e loitar contra a emerxencia climática

Presentación da exposición sobre a estratexia Pontevedra Flúe © Mónica Patxot Presentación da exposición sobre a estratexia Pontevedra Flúe © Mónica Patxot

A estratexia Pontevedra Flúe xa é visible para toda a cidadanía de Pontevedra. A través dunha exposición ubicada na Ponte do Burgo, a concellería de Desenvolvemento Sostible, encabezada por Iván Puentes, dá a coñecer os vinte proxectos chamados a renaturalizar a contorna dos ríos pontevedreses e a contribuir á loita contra os efectos do cambio climático.

A mostra está composta por 82 paneis dispostos en 20 cubos nos que se exhiben 75 fotografías actuais, 34 históricas, 28 gráficos, 12 planos explicativos e 2 montaxes fotográficas. Trátase dunha exposición itinerante que fai a súa primeira escala na ponte máis emblemática da Boa Vila. "Pretendemos explicar que queremos facer en cada zona da cidade e que se saiba en que fase están cada un dos proxectos", declarou o concelleiro na inauguración dunha mostra que recibirá visitas de toda clase de colectivos sociais.

"Animo a que a xente veña con tempo a ler estes paneis porque son interesantes desde o punto de vista histórico e pedagóxico. Estes proxectos supoñen evolucionar o modelo de cidade cara a unha cidade máis perfecta, que traballa o verde e o azul e que supón tamén xerar actividade económica", remarcó el socialista.

A estratexia Pontevedra Flúe abrangue "a programación dunha vintena de actuacións que suman máis de 20 millóns de euros para acadar a transformación dos nosos ríos e espazos naturais vencellados a eses ríos, e supón o principal posicionamento de Pontevedra para captar os fondos europeos que durante os vindeiros anos se investirán en España e que suporán xeración de emprego, riqueza e oportunidades para as empresas", detallou o edil, que estivo acompañado neste acto pola súa compañeira de goberno Yoya Blanco.

Entre as imaxes desta exposición inclúese unha montaxe fotográfica que ilustra o risco real de inundación que, no caso de non facer nada ao respecto, ten Pontevedra segundo os datos da Xunta de Galicia e do Ministerio de Medio Ambiente, "non dentro de 100 anos, senón dentro de 20 ou 25 anos". Advertiu Iván Puentes que "nesta contorna do río Lérez pódense producir desbordamentos que aneguen practicamente toda a zona baixa da cidade e teñamos o río tocando aos pés do estadio de Pasarón, con toda A Xunqueira inundada".

Dada a relevancia de estas actuaciones, incidió el socialista en que "isto non é un proxecto do PSOE, nin de Iván Puentes, senón que como todos os proxectos que funcionan de verdade, queremos que sexa un proxecto de cidade, detrás do que se poidan sentir respaldados e colaboremos todos os partidos políticos e todas as entidades sociais e veciñais e no que todos nos poidamos poñer a camiseta de Pontevedra e todos poidamos remar xuntos para conseguilo".

Entre os proxectos que se poden contemplar nesta exposición figuran o de destapar o Gafos, o parque de auga da contorna da Illa das Esculturas ou a rehabilitación da ponte vella do ferrocarril. Todos eles contan xa cunha partida orzamentaria e serán executados proximamente. Pero tamén hai outros plans que están todavía nunha fase máis prematura como a senda peonil desde Bora a Combarro, a renaturalización do paseo de Rafael Areses ou a recuperación da Xunqueira de Alba.