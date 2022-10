88 millóns para Pontevedra nos orzamentos da Xunta para 2023

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, entrega os orzamentos 2023 no Parlamento © Xunta de Galicia

O goberno galego investirá na cidade de Pontevedra algo máis de 88 millóns de euros en 2023. Así o destacou o delegado territorial, Luís López, que debullou as partidas "nominais e específicas" que a Xunta incluíu nos seus orzamentos para o próximo ano.

Este investimento, segundo o representante autonómico, é un "récord histórico" para a cidade, que ve aumentada un 14%, once millóns máis, a consignación con respecto a 2022. "E esta cifra será aínda superior a medida que pase o ano", garantiu o delegado.

A Xunta investirá en Pontevedra, subliñou López, 1.060 euros por habitante para "dar cumprida resposta ao que necesita a cidade".

A inmensa maioría dese diñeiro irá para o Gran Montecelo. A súa construción absorberá, como anunciou onte a conselleira de Infraestruturas, 63,9 millóns en 2023. A este diñeiro, a Xunta suma outros 9,2 millóns para renovar o equipamento sanitario do actual complexo hospitalario.

Para a modernización da residencia de maiores de Campolongo, o goberno galego reserva 4 millóns para 2023, mentres que a reforma do IES Valle Inclán quedará con outros 2 millóns e para terminar o novo emisario submarino haberá 1,44 millóns.

Dentro dunha partida xenérica de 6,5 millóns, haberá diñeiro para as reformas da estrada PO-546, entre Mollavao e Marín; e as PO-223 e PO-224 en Santo André de Xeve, aínda que para cada unha destas dúas actuacións haberá "entre 1,5 e 2 millóns", segundo Luís López.

Outras das grandes partidas serán as destinadas a obras no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que o próximo ano recibirá 1,45 millóns; á reforma do centro de menores Avelino Montero (1 millón) e a construción de vivendas de promoción pública (1,16 millóns).

O Pazo de Lourizán, pola súa banda, é unha das grandes novidades do orzamento da Xunta para 2023 aínda que, por agora, só figuran 300.000 euros para redactar o proxecto de rehabilitación integral, segundo matizou o delegado territorial en Pontevedra.

Ademais, 750.000 euros serán para actuacións nos edificios administrativos da Xunta na cidade, 501.000 euros para melloras no Imelga e as sedes xudiciais, 462.000 euros para terminar a estación intermodal e 300.000 euros para a reforma do punto de encontro familiar.

As contas de 2023 inclúen tamén 210.000 euros para a iluminación da ponte de Ponte Sampaio, 130.000 euros para a canalización de augas pluviais ou 95.000 euros para a variante de Alba, á espera de que, sostivo Luís López, "haxa consenso co seu trazado".

A Xunta suma a todo este investimento programas xenéricos denominados Plan Enerxía e Deporte, cunha dotación de 952.000 euros; e innovación dos programas Hub e Fabricación, con outros 305.000 euros; que incluirá diversas actuacións na cidade.

COMARCA DE PONTEVEDRA

Con respecto ao resto da comarca de Pontevedra, o orzamento autonómico para o próximo ano reserva de maneira directa outros 5,76 millóns de euros.

Así, aparecen para Poio os proxectos de mellora de acceso ao porto de Raxó (639.000 euros), a nova senda de Campelo (502.000 euros) e a ampliación da lonxa de Campelo (359.000 euros); e para Barro, 200.000 euros destinados á redacción do proxecto do centro de saúde.

Outros 229.000 euros serán para a mellora da Central de Transportes de Ponte Caldelas, 866.000 euros para a nova planta de transferencia de Sogama na Lama ou 2 millóns para a reforma das PO-230, PO-234 e PO-235 na Lama, Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas.

Para Cerdedo-Cotobade haberá 310.000 euros para a senda da travesía de Tenorio, para avanzar no saneamento de Reboredo, en Campo Lameiro, uns 200.000 euros; e para Vilaboa, 470.000 euros para a depuración de San Simón.

MARÍN E BUEU

Para os municipios do norte do Morrazo, Marín e Bueu, a Xunta destinará en 2023 un total de 6,3 millóns de euros, segundo recollen as contas autonómicas do próximo ano.

A Marín chegará diñeiro para o saneamento do río Lameira (3,13 millóns), a mellora da residencia (1 millón) e a construción do auditorio (500.000 euros); e a Bueu, pola súa banda, para o Museo Massó (997.000 euros) e a senda peonil de Beluso (700.000 euros).

UMIA

No caso da comarca de Caldas, a Xunta fai constar 400.000 euros para o saneamento de Paradela e Reguengo e outros 200.000 euros para a redacción do proxecto de ampliación do IES Aquis Celenis, ambas as actuacións en Caldas de Reis.

A estas partidas suman 655.000 euros para o obradoiro de emprego que comparten Caldas, Moraña e Valga; ou as axudas de 410.000 euros a Caldas, Cuntis e Moraña como compensación económica por acoller o encoro do río Umia no seu territorio.

O SALNÉS

E, por último, para O Salnés haberá 35,5 millóns de euros en investimentos directos para 2023, dos cales 9,6 millóns serán para Vilagarcía de Arousa.

As obras de saneamento e depuración (7,6 millóns), o novo centro de saúde (1,4 millóns), o novo TAC do Hospital do Salnés (408.000 euros) e a redacción do proxecto para o novo CIFP Bouza Brey (200.000 euros) serán as principais actuacións.

En Cambados executarase a modernización da EDAR de Tragove (3,8 millóns), o colector de Cabanelas (1,1 millóns), obras de saneamento (1,05 millóns) ou a ampliación da lonxa de Tragove (726.000 euros); e na Illa de Arousa, obras en depuración de augas (1,43 millóns).

Sanxenxo recibirá 1 millón para a urbanización da contorna da praza de abastos, 400.000 euros para a ampliación do centro de saúde de Baltar e 181.000 euros para melloras no porto; mentres que outros 250.000 serán para redactar o proxecto do novo centro de saúde de Meis.

A todo iso, a Xunta suma outros 1,96 millóns de euros para financiar os diferentes obradoiros de emprego que se desenvolverán na comarca e os 10,3 millóns que destinarán á nova planta de transferencia de residuos que Sogama impulsa en Vilanova de Arousa.