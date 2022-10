Tino Fernández: "A Xunta debería facer un maior esforzo para compensar a Pontevedra por moitos anos de abandono"

O portavoz do grupo municipal do PSOE en Pontevedra, Tino Fernández, quixo ser prudente este venres á hora de avaliar o proxecto orzamentario da Xunta de Galicia para o ano 2023, que se presentou este xoves e recolle proxectos para o municipio da capital por 88 millóns de euros.

Á espera de realizar unha análise máis detallada das contas, con todo, si realizou unha afirmación na que coincide co alcalde e líder do BNG, Miguel Anxo Fernández Lores, que "non nos contan historias que non nos contaron noutras ocasións", isto é, que non supoñen ningunha novidade con respecto a anos anteriores.

Fernández sinala que "todas aquelas obras que veñan, benvidas sexan sempre", pero mete unha apostila cautelosa sobre a posibilidade de que aparezan nos orzamentos e logo non se executen, "porque hai algunhas que veñen repetindo no tempo de maneira reiterada".

Así, lembra que "o saneamento da ría e a dragaxe levamos escoitándoo moito tempo", a pesar de que neste proxecto para 2023 non aparece a dragaxe do Lérez.

"Veremos ao longo do ano que vén como se van executando", pediu cauteloso e sendo "prudente" porque "temos experiencia de orzamentos nos que se inclúe diñeiro e logo non se executa", reiterou.

En todo caso, Fernández cre que o goberno galego non aposta polo municipio como debería, senón que "a Xunta debería facer un maior esforzo para compensar a Pontevedra por moitos anos de abandono e de atrasos".

Ademais, asegura que o proxecto orzamentario da Xunta inclúe obras que se executarán con fondos estatais como parte do Gran Montecelo ou o Centro Galego de Tecnificación Deportiva.