Sanidade ampliará o centro de saúde de Baltar coa construción dunha nova planta

400.000 euros prevé investir a Xunta de Galicia nas obras de ampliación do centro de saúde de Baltar, en Portonovo. É unha das partidas que o goberno galego incluíu nos orzamentos de 2023.

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, visitou este venres as súas instalacións para anunciar que esta actuación permitirá dar resposta ás peticións trasladadas polo persoal do centro sobre a necesidade de contar cun maior espazo.

Así, respondendo á idea formulada polo Concello, construirase un novo andar no centro.

Esta ampliación permitirá incorporar cinco novos espazos: unha consulta de enfermaría, unha consulta de traballo social, unha consulta de docencia, unha sala de técnicas e unha sala polivalente.

Ademais, ter máis espazo permitirá reestruturar as estancias existentes para mellorar tanto a prestación asistencial como o entorno de traballo dos profesionais, segundo García Comesaña.

O responsable de Sanidade explicou que, xunto con esta ampliación, o centro de saúde de Baltar verá ampliado o seu cadro de persoal nos próximos días coa incorporación dun novo profesional médico con praza fixa, que vén do proceso selectivo feito pola Xunta nos últimos cinco meses.

"Nun tempo récord de cinco meses resolvemos un proceso selectivo que vai permitir que, neste caso, once profesionais se incorporen cunha praza fixa a centros de saúde da comarca do Salnés, que ademais farán dúas gardas ao mes no PAC, axudando así a resolver os problemas de cobertura", apuntou o conselleiro.