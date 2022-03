Mariñeiros ucraínos de escala en Marín: desexando volver "pola familia", pero "sen saber cando" poderán

Buque Amber Light con 6 mariñeiros de Ucraína a bordo atracados no porto de Marín © Mónica Patxot

O buque Amber Light, con bandeira Antiga & Barbuda, atracou no porto de Marín o pasado venres pola noite. Chegou cargo de produccos siderúrxicos que descargou na dársena marinense e leste mesmo luns prevía partir con destino a Aveiro, en Portugal.

É un máis dos barcos de carga que chegan a diario, pero abordo chegaron seis mariñeiros cunha situación moi particular, son de orixe ucraína e viven coa angustia de como evoluciona a guerra no seu país e a seguridade da súa familia.

Alexander, de 27 anos e natural da cidade de Nikolaev, no sur de Ucraína, falou con PontevedraViva ao pé da escada de acceso ao barco e recoñeceu esa preocupación de toda a tripulación. Son nove a bordo, tres de Brasil e seis de Ucraína.

"Todo o persoal do barco, todos os de Ucraína, preferimos estar no noso país", recoñece. "Desde logo" que lles gustaría poder estar en Ucraína en lugar de navegando por Europa, recoñece en inglés.

A bordo están "a esperar". Esperan noticias, esperan a evolución da guerra e esperan poder regresar a casa. De momento, para ningunha desas esperas teñen resposta.

O seu dominio do inglés é limitado e tan só fala ucraíno, pero alcánzalle para trasladar que a súa principal preocupación é a súa familia. "Pola familia" é pola que quere regresar a Ucraína e, con todo, "non sabe cando" poderá facelo.

"Non sei", confesa, e repite que "probablemente" tarden bastante en poder regresar porque "haberá problemas para volver" e a empresa propietaria "vai seguir no mar", facendo servizos sen que a tripulación poida regresar a casa.

Aínda no caso de poder regresar a porto e superar os "problemas" que poida supoñer ter tripulación ucraína, non sabe se poderán entrar logo no país, pois "só teñen a porta polaca", a única vía posible para poder entrar na Ucraína asediada por Rusia.

Hai xa varias semanas que Alexander e as súas outros cinco compañeiros deixaron o seu país, antes da invasión Rusia e o inicio da guerra. Desde entón, a comunicación cos seus familiares desde este buque construído no ano 2005 é "difícil".

Este luns, mentres están atracados en Marín, explican que levan "dous días sen saber nada" dos seus porque "non temos conexión". O resto do tempo, mentres navegan, teñen contacto, pero "pouco". En todo caso, o suficiente para saber que a situación "non é boa" .

El e outros tres compañeiros proceden de Nikolaev e a bordo tamén hai mariñeiros de Odessa, un dos obxectivos estratéxicos de Vladimir Putin que se prevé que poida ser bombardeo nas próximas xornadas, e Mariúpol, unha cidade que nos últimos días saíu nos medios de comunicación por ser un dos enclaves máis castigados polas tropas rusas polo seu valor geoestratégico no mar Negro.

Desde o barco seguen con atención todas as noticias que lles chegan de Ucraína e tamén desde Rusia, un país no que tocaron porto o pasado 22 de febreiro, en concreto, estiveron dous días en Kaliningrado. Despois, recalaron nos portos de Brunsbuttel (Alemaña) e Dorddrecht (Holanda) e, cando chegaron a Marín, fixérono procedentes de IJmuiden, en Holanda.