A Deputación destina 15.000 a Unicef para garantir o acceso á saúde infantil de Ucraína

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, xunto coa coordinadora de UNICEF en Galicia, Irene Marín, deron a coñecer este xoves os detalles do convenio subscrito pola administración provincial coa ONG que destina 15.000 euros para garantir a supervivencia e desenvolvemento dos nenos de Ucraína asegurando o seu acceso á saúde.

Carmela Silva detallou o importante papel que está a desenvolver Unicef para atender á infancia de todo o mundo e, neste caso concreto, "para paliar as consecuencias dá invasión de Ucraína". A presidenta insistiu en que "temos que facer esforzos porque os alimentos, medicación é todo o básico dunha vida. Sen iso, as súas vidas están en perigo".

Esa achega da Deputación permitirá distribuír kits de saúde e emerxencia coas principais subministracións para que os centros de saúde brinden a atención sanitaria básica; kits pediátricos e tamén kits de partera preparados para atender partos normais, que conteñen o equipamento médico necesario e medicamentos para realizar intervencións de emerxencia a mulleres.

Irene Marín indicou que na ONG "preocúpanos moito a situación dos centros de saúde, as condicións nutricionais da infancia e das nais" e fixo un llamaniento á sociedade e as administracións "para que non esquezan esta guerra".

Igualmente, Carmela Silva lamentou que "non lle estamos a prestar a atención á guerra que precisa, parece que xa rematase cando é máis dura ca nunca. É intolerable".

Neste sentido, Irene Marín tamén lembrou que "Siria leva 11 anos en guerra" e o ano pasado Unicef, en colaboración coa institución provincial, "cubrimos necesidades de hixiene (1.500 persoas) e medicinas (50.000)".

"En 2021 colaboramos para protexer a infancia de Siria da pandemia. É a nosa obriga axudar a xente que tanto sofre", engadiu a presidenta da Deputación.