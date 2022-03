Volve a psicose "inxustificada" ao súper e obriga a restrinxir a venda de aceite de xirasol

Estanterías de aceite de xirasol case baleiras nun supermercado de Pontevedra © Mónica Patxot

"Volve pasar o que ocorreu na Guerra de Iraq coas conservas e ao principio da pandemia co papel hixiénico e o fermento. É unha obsesión sen xustificación". Fala un empresario do sector da alimentación de Pontevedra en relación coa última psicose que se xerou en supermercados de toda España cun consumo masivo de aceite de xirasol similar ao que se viviu hai agora dous anos, nos primeiros días da pandemia da covid-19 co papel hixiénico.

O consumo disparouse nos últimos días por temor ao desabastecemento derivado da Guerra de Ucraína, ao ser este un dos principais exportadores de aceite de xirasol en Europa. As compras compulsivas foron tales que se detectaron compras de varios litros ao día por consumidor e, para evitar que este consumo repentino e masivo acabe coas existencias, nalgunhas cadeas xa se adoptaron medidas.

Así, son varios os establecementos que decidiron limitar a venda de aceite de xirasol e establecer límites de tres ou cinco litros diarios por cliente. Noutros supermercados non hai restricións, pero si empezan a verse andeis baleiros porque se están limitando as reposicións destinadas a evitar unha rotura de stock.

Desde os supermercados constatan que "a xente empezou a levar moito aceite de xirasol, mesmo xente que non o consome está a levalo". O citado empresario alerta de que é "inxustificado" este consumo que moitas veces é obsesivo cando hai moita poboación que nin sequera adoita consumir aceite de xirasol.

Ademais, insiste en que "a xustificación é que hai escaseza, pero non ten sentido acaparar cando non o vas a necesitar" . E engade que, no caso do aceite de xirasol, aínda no caso de que se esgoten as existencias, "sempre hai un substituto que, encima, favorece a economía nacional e é de máis calidade, o aceite de oliva".

Tamén empeza a notarse esta situación nos prezos, con subidas de entre 0,15 ou 0.20 céntimos por litro de aceite de xirasol.

Este luns mesmo empezou tamén a notarse no consumo de fariña, pois Ucraína é tamén un dos principais exportadores de cereais como o millo ou o trigo e entre os consumidores empezouse a difundir a sensación de que poderá chegar a esgotarse.