A terceira dose contra a covid-19 agarda xa aos galegos de 40 a 49 anos

Unha vez que se terminou de citar ás persoas de 50 a 59 anos para recibir a dose de reforzo da vacina contra a covid-19, Galicia comezou a organizar a terceira picada para o seguinte segmento de idade, aqueles que teñen entre 40 e 49 anos.

Os primeiros, que xa comezaron a recibir esta citación para a próxima semana, serán os que no seu día foran vacinados con Astrazeneca e os que recibisen a primeira dose da vacina hai máis de seis meses.

Así o obriga a estratexia nacional de vacinación, segundo explicou este martes o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

As persoas desa franxa de idade convocadas para recibir a terceira dose recibirán un SMS no seu teléfono móbil co día, a hora e o lugar de vacinación.

Mentres chega esta nova onda de vacinacións, Galicia continúa inmunizando aos nenos de 9 a 11 anos e inxectando as terceiras doses aos maiores de 50.