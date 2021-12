As celebracións de Nadal desbocan a realización de probas PCR con colas que rodean o Hospital

Colas para someterse a probas PCR sen cita © Mónica Patxot Colas en Joaquín Costa para someterse a probas PCR sen cita no Hospital Provincial © Mónica Patxot Colas na parte posterior do Hospital Provincial para someterse a probas PCR sen cita © Mónica Patxot

Coa chegada de Noiteboa e Nadal, as colas ao redor do Hospital Provincial incrementáronse coa presenza de cidadáns que queren realizar unha proba PCR sen cita no punto instalado no aparcamento lateral. Este mércores, as persoas rodeaban o recinto hospitalario prolongándose polas rúas Loureiro Crespo, Cobián Areal, Joaquín Costa e Antón Fraguas.

Segundo indican desde a xerencia da área sanitaria, desde que este punto abriuse en horario de mañá e de tarde están a realizarse máis de mil probas PCR ao día. En canto aos resultados, a positividade aumenta cada día. Durante as últimas xornadas sempre é superior ao 10%, o que significa que un de cada dez asistentes ao punto do Provincial ofrece resultado positivo.

Desde a xerencia congratúlanse con esta iniciativa porque cada positivo asintomático que se detecta a través destas probas pasa a ser nunha cadea de transmisión que se corta ou nun gromo nun sector de poboación que se evita.

En todo caso, tamén lembran á cidadanía que o horario establecido é de 10.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 20.00 horas, co descanso que corresponda para os profesionais sanitarios que atenden á poboación nese punto. Ademais, sinalan que o laboratorio de Microbioloxía tamén dispón dunha capacidade limitada para ofrecer os resultados. Por este motivo, desde a área sanitaria piden colaboración e comprensión á poboación asistente, ademais de respecto para as persoas que desenvolven este traballo.

PREVISIÓNS DE VACINACIÓN

Juan Vázquez, coordinador da campaña de vacinación en Pontevedra e O Salnés, anunciaba este mércores que, na tarde deste mércores, se vacinarán menores de 12 anos que non puideron acudir a semana pasada á cita, ademais doutros que entraron en campaña durante esta semana. Explicou que haberá axendas abertas para autocita e cita de repesca durante as xornadas deste mércores e do xoves 23, tanto no edificio da Xunta en Campolongo como no Hospital do Salnés.

Esta semana tamén continúan inoculando a terceira dose a adultos, con idades comprendidas entre os 50 e os 59 anos, e con axendas de repesca da franxa entre 60 e 69 anos no edificio da Xunta e na Comandancia da Mariña en Vilagarcía.

Durante a xornada do venres 24, día de Noiteboa, só haberá atención na quenda de mañá nos recintos de Campolongo e no edificio da Comandancia da Mariña no distrito do Salnés. Durante a fin de semana non se programarán vacinacións.

O luns 27 iniciarase a aplicación das doses de reforzo en poboación con idades de entre 40 e 49 anos. Realizarase ao longo de toda a semana, de luns a xoves en dobre quenda. O día 31 só vai atenderse durante a mañá, entre as 09.00 e as 15.00 horas. Ademais, Vázquez sinala que seguirán realizando campañas de repesca paa aquelas persoas que non puideron acudir á cita programada en semanas anteriores.