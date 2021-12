"Está a reducirse a actividade cirúrxica" ante a alta ocupación da UCI de Montecelo

A situación actual da Unidade de Coidados Intensivos (UCI) de Montecelo, cunha alta ocupación de pacientes afectados pola covid (9 no último balance oficial do Sergas) fixo que se reduza a actividade cirúrxica nos últimos días no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e tamén no Salnés.

Así o confirmou o coordinador de hospitalización Covid e xefe de servizo de Aparello Dixestivo da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, Juan Turnes, ao recoñecer que "nos últimos días está a reducirse a actividade cirúrxica debido a que algúns dos pacientes que se operan necesitan despois da cirurxía estar unhas horas ou días ingresados nunha cama de intensivos e as nosas camas de intensivos están a verse presionadas estes días".

A pesar de que os números xerais é similar ao da pasada semana, asegura Turnes, a maior ocupación da UCI provoca esta situación. Ademais "hai algunhas pequenas diferenzas" como o perfil de persoas positivas por coronavirus ingresadas, cunha idade media "máis baixa".

De entre esas hospitalizacións, case 1 de cada 4 persoas ingresadas por covid son non vacinados, cun total de 9 "cando a semana pasada eran dúas ou tres".

Juan Turnes tamén explicou a presión á que se están empezando a ver sometidas as áreas de Urxencias ou a Atención Primaria pola irrupción da nova variante ómicron. "Aínda que os síntomas sexan leves se se contaxian moitas máis persoas hai máis que van requirir asistencia sanitaria aínda que sexa por patoloxía leve, e iso é o que explica esta maior saturación en Primaria e en Urxencias", sinalou poñendo como exemplo que "sen na variante Delta de cada 100 persoas que se infectaban unha podía acabar ingresada coa vacina, coa variante ómicron por ser máis leve é probable que una de cada 200 acabe ingresada, pero o problema é que non se van a infectar 100, senón 1.000".