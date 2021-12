Pontevedra recibe un millón de euros de Europa para rexenerar as ribeiras do Lérez

Iván Puentes e Yoya Blanco presentan o proxecto para rexenerar as ribeiras do Lérez con fondos europeos © Mónica Patxot Iván Puentes presenta o proxecto para rexenerar as ribeiras do Lérez con fondos europeos © Mónica Patxot

O Concello de Pontevedra recibirá unha nova remesa de fondos europeos do programa Next Generation para a recuperación económica tras a pandemia da covid-19. Tras a confirmación da concesión dunha partida de dous millóns de euros para o plan de sustentabilidade turística, a cidade volve verse beneficiada coa obtención dun millón de euros que destinará a acometer proxectos de restauración ambiental do Ben de Interese Cultural que discorre pola ribeira do río Lérez.

No seu plan de acción, a concellería de Desenvolvemento Sostíbel que dirixe Iván Puentes, contempla tres liñas de actuacións no tramo comprendido entre a zona da Illa dás Esculturas ata a contorna da estación de bombeo de Monte Porreiro.

A proposta do executivo municipal foi incluída polo Goberno central dentro dunha das liñas aprobadas recentemente polo Consello de Ministros, a pedimento da Xunta e do Concello, coa finalidade de priorizar os investimentos relacionados co Camiño de Santiago e de potenciar a importancia do Xacobeo na imaxe turística de Galicia e España. Trátase dunha partida económica global de 22,7 millóns de euros que se destinará ao financiamento de 12 proxectos sobre BICs en 17 municipios galegos.

"O conxunto de actuacións que se van desenvolver neste BIC ten como finalidade recuperar e poñer en valor esta paisaxe cultural, incorporándoo como un reclamo turístico de primeira orde para a cidade e fortalecendo a conectividade e mobilidade entre o casco urbano, a contorna do Mosteiro de San Salvador de Lérez e o espazo natural de As Aceñas, así como co espazo Rede Natura Río Lérez", puntualizou o concelleiro Iván Puentes antes de pasar a pormenorizar cada unha das actuacións previstas na contorna do curso fluvial.

A primeira liña de actuación, valorada inicialmente en 600.000 euros, contempla a recuperación ambiental, renaturalización e adaptación das marxes do río ao cambio climático desde a Ponte dos Tirantes ata a vella ponte do ferrocarril. Concretamente, teñen planeada a rehabilitación da beira esquerda do río, o antigo terreo de Tafisa e a avenida de Bos Aires, a través da liberación do espazo público ocupado actualmente por estradas para a creación dun bosque de ribeira con zonas de estancia e novos puntos de acceso ao río.

Está prevista tamén a eliminación e renaturalización do extremo norte do dique do río Lérez e do brazo de auga que bordea parte da Illa das Esculturas para evitar o actual estancamento das augas.

O segundo paquete de intervencións está valorado nuns 295.000 euros e céntrase principalmente na recuperación ambiental e mellora da accesibilidade na contorna de As Aceñas e a paraxe do mosteiro de San Salvador ata o río Lérez. Na ribeira esquerda do curso fluvial atópanse os antigos salóns do Lérez, un espazo utilizado antigamente para o baño e onde agora atópase a praia fluvial.

"A zona do lugar das Aceñas atópase ambientalmente degradada e non é posible o acceso peonil deste contorno co Mosteiro de Lérez. A actuación permitirá recuperar a esencia desta antiga paisaxe cultural e conectar peonilmente a cidade co Mosteiro de Lérez, percorrendo o espazo natural do BIC”, subliñou o socialista, que situou esta intervención, que inclúe o aproveitamento da vella ponte do ferrocarril como senda peonil, como a máis prioritaria.

Nesta liña de actuacións está incluída tamén a realización dun estudo para propoñer solucións que melloren turística e naturalmente o espazo de As Aceñas a ambos os dous lados do río.

O terceiro conxunto de medidas está dotado con 105.000 euros e consiste na mellora de equipamentos e servizos públicos ao longo do río. A idea pasa por implantar iluminación ornamental na vella ponte do tren e no Puente das Palabras, mellorar a iluminación do conxunto da paisaxe natural do BIC, dotar de puntos wifi e recarga de móbiles ás zonas de estancia de As Aceñas e a recuperación dun servizo recreativo de barcas tradicionais para o seu funcionamento na contorna da Illa dás Esculturas e As Aceas.

A Unión Europea obriga a ter executadas todas as obras financiadas con estes fondos antes do 2024, un horizonte que no Concello esperan acurtar posto que a maioría de proxectos xa están redactados e pretenden comezar a licitalos a principios do 2022. Para iso, Iván Puentes ten previsto manter unha reunión con representantes da Vicepresidencia da Xunta á volta da tempada de Nadal para precisar as intervencións concretas que se poderán efectuar con este orzamento.

Doutra banda, o goberno local segue buscando fondos europeos para financiar o proxecto de renaturalización do río Gafos, que xa ten adxudicados 600.000 euros para unha das súas fases, pero non aínda para o descubrimento do curso fluvial que transcorre polo paseo de Campolongo. Así mesmo, puntualiza Puentes que a apertura do primeiro tramo do paseo marítimo a Estribela abrirase de forma inminente despois de que o Goberno haxa resolvido xa os problemas xurídicos coa adxudicataria da obra.