Tres millóns para converter Pontevedra en destino turístico sostible e referente gastronómico

Visita de José Miñones, Miguel Anxo Fernández Lores, Tino Fernández, Iván Puentes, Yoya Blanco, Marcos Rey e Rafa Cotelo á Illa do Covo © Mónica Patxot José Miñones e Miguel Anxo Fernández Lores © Mónica Patxot

Pontevedra recibirá tres millóns de euros do Goberno central que permitirán potenciar o turismo sostible e poñer en valor o seu patrimonio ambiental e histórico e a súa gastronomía a través da marca 'Pontevedra Capital Gastro'.

O investimento, procedente dos fondos Next Generation para a recuperación despois da pandemia da covid-19 xa estaba aprobado, pero este martes visitou a cidade o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, coincidindo coa aprobación por parte da conferencia sectorial do Ministerio de Industria dunha parte importante deses fondos.

O Ministerio aprobou dous millóns que irán destinados ao Plan de Sostibilidade Turística do Concello de Pontevedra, que busca promover unha nova estratexia de turismo sostible co obxecto de impulsar a enogastronomía e converter a cidade nun referente gastronómico e polo de innovación turística.

O millón restante tamén procede do Ministerio de Industria, pero o proxecto xestiónao a Xunta de Galicia. Consiste na restauración ambiental do conxunto da ribeira do Lérez desde As Xunqueiras ata As Aceñas, incluíndo a Illa das Esculturas. Este proxecto inclúe a mellora da iluminación e da accesibilidade e a recuperación dun servizo recreativo de barcas.

O delegado do Goberno elixiu, precisamente, a Illa do Covo para a súa visita, na que estivo acompañado polo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, o tenente de alcalde, Tino Fernández; e os concelleios do PSOE Yoya Blanco, Iván Puentes e Marcos Rey, ademais de Rafael Cotelo.

Miñones destacou o potencial de Pontevedra, un destino "sinalado e de referencia para Galicia e para o conxunto de España", e polo que o Goberno aposta co obxectivo de seguir traballando nunha "oferta atractiva e sustentable para o turismo da cidade".

Miguel Anxo Fernández Lores destacou que poder acceder a estes fondos vai significar "un avance importante no deseño e no modelo que estamos desenvolvendo" e insistiu en que ao Goberno local "interésanos moito que Pontevedra sexa un destino turístico sostible e con pernoctacións máis longas".

"Queremos que a xente goce de Pontevedra a nivel urbano e tamén dos arredores", sinalou o alcalde, que lembrou que a gastronomía "é tamén un dos atractivos da cidade" e un paso máis para lograr un turismo "máis duradeiro, máis sostible, non masificado, de recuperación do espazo público".

Tino Fernández insistiu en que Pontevedra "é modelo de moitas cousas" e unha cidade pioneira en cuestións de mobilidade, de gañar espazos públicos para os cidadáns, de usar as actividades deportivas para poñer a Pontevedra no mundo e en cuestións relativas ao coidado do medio e "nesa liña vai o plan" que se acaba de aprobar.

Así, destacou que busca favorecer un desenvolvemento que faga que o novo turismo que ten que vir a partir de agora "encontre en Pontevedra un referente".

Iván Puentes, concelleiro de Parques e Xardíns, detallou que os dous millóns do Plan de Sostibilidade Turística irán destinados a poñer en marcha catro eixos de actuación en tres anualidades, entre 2022 e 2024: transición verde e sostible, mellora da eficiencia enerxética, transición dixital e competitividade.

Suporán poñer en marcha proxectos como a continuación da Vía Verde do Salnés no Concello de Pontevedra, un programa de iluminación de espazos naturais, a creación de novos roteiros turísticos pola zona vella, as melloras na sinalización dos puntos de interese turístico, o impulso ás novas tecnoloxías e a organización de famtrips, blogtrips e feiras virtuais.

Partes fundamentais do plan serán a formación do sector turístico, a creación dun observatorio turístico e a constitución dun ente xestor con profesionais cualificados.