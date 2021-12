Cerdedo-Cotobade súmase á xornada de protesta convocada en Galicia pola Coordinadora Eólica Así Non

Aeroxenerador Dominio público Embajada de EE.UU.

O vindeiro sábado 11 de decembro Cerdedo-Cotobade será unha das localidades que acollan unha das accións de protesta convocadas en toda Galicia pola Coordinadora Eólica Así Non, ante a proliferación de proxectos eólicos que afectan especialmente ao rural da comunidade.

Na mobilización convocada en Cerdedo, que terá lugar na Praza do Concello a partir das 11.30 horas, están chamados a participar ademais veciños da Estrada, Forcarei e Beariz.

Estes municipios, aseguran os colectivos convocantes, están a sufrir especialmente unha avalancha de proxectos eólicos con preto dunha trintena de propostas en fase de tramitación: Tramontana, Afrende, Siroco, Rula, Targos, Outeiro Grande, Monte Festeiros, Borreiro, Pedra Longa, Cabanelas, As Penizas, Ampliación As Penizas, Campo das Rosas, Pico Touriñán, Touriñán III-2, Rosa dos Ventos, Porto Vidros, Monte Arca Norte, Nesa Monte Arca Sur, Monte Arca, Monte Xesteiros, Castro Valente, Paraño Oeste, Marcofan, Campos Vellos, Coto Carballal, Dos Cotos, Monte do Pe e Coto Aguado.

Por ese motivo diversos colectivos de Tabeirós, Terra de Montes e Cerdedo-Cotobade (Asociación Alarma na Terra de Montes, Plataforma AsíEólicosNon de Cerdedo-Cotobade, Capitán Gosende, Sindicato Labrego Galego, A.C. Vagalumes, Colectivo Feminista Deza-Tabeirós, SOS Suído Seixo, Rapa das Bestas de Sabucedo e Adega-Vigo) piden á poboación participar nunha protesta "en defensa do noso medio natural, do noso patrimonio, da auga, da economía local e, sobre todo, pola defensa da saúde e da vida dos veciños no rural.