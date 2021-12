Mobilización "fronte a actual invasión eólica" no Día das Montañas

Cartel da mobilización © Eólicos, Así non

Con motivo do Día mundial das Montañas, o vindeiro sábado, 11 de decembro, a Coordinadora "Eólica, Así Non" apoiada en máis de 170 colectivos de toda Galiza, convoca á sociedade galega a "unha nova grande mobilización fronte a actual invasión eólica".

A Coordinadora "Eólica Así Non" escolle esta data polo seu carácter especialmente simbólico "na loita social contra a vaga eólica colonial que está a sufrir o país" e que discorrerá baixo o lema "Na defensa das montañas. Eólica Así Non".

A Coordinadora mobilízase "fronte a un modelo de desenvolvemento eólico imposto e colonial que converte a Galiza, unha vez máis, nun territorio de sacrificio para favorecer as ansias especulativas e de negocio do oligopolio enerxético, coa conivencia da Xunta e do Estado".

Así, sairán á rúa o vindeiro 11 de decembro para pedir de novo unha moratoria eólica "real e efectiva".

A Coordinadora anuncia que nesta volta os actos serán descentralizados, acollendo a máis dunha vintena de concentracións e varias marchas reivindicativas repartidas por todo o territorio.

Reclaman a derrogación do plan eólico e das "leis de depredación", á vez que piden unha nova planificación enerxética na que se conte coa cidadanía, coa preservación dos recursos naturais e coa biodiversidade.

As entidades convocantes decláranse a favor das enerxías renovables, mais rexeitan o actual modelo de implantación eólica.