Traballadores de ENCE cortan o tráfico alrededor da fábrica para esixir solucións

Protesta dos traballadores de Ence diante da fábrica © PontevedraViva

Ao redor dun centenar de traballadores da fábrica que Ence ten en Lourizán volveron a tomar as rúas para esixir unha solución á situación xurídica que atravesa o complexo industrial, ameazado co peche tras as sentenzas que anularon a súa prórroga.

Desde as dez da mañá, as súas protestas supuxeron o corte de tráfico nas inmediacións da factoría. Primeiro, por espazo duns 45 minutos, na autovía de Marín e na ligazón cara á autoestrada AP-9, queimando pneumáticos que sacaron da fábrica.

Esta mobilización, convocada unicamente polo comité de empresa da fábrica, trasladouse posteriormente cara a entrada de Ence pola PO-546, a estrada vella cara Marín, onde tamén interromperon a circulación.

Ademais, en ambas as localizacións os traballadores fixeron pintadas sobre a calzada para reclamar a continuidade da fábrica pasteira na súa localización actual.

O presidente do comité de empresa, Toño Lafuente, explicou que esta protesta foi organizada ante a ausencia dunha nova convocatoria da mesa de traballo sobre Ence. Esixen ás administracións que "se poñan as pilas" e protexan os seus empregos.

Engadiu que o que reclama o comité de empresa da fábrica é que se deseñe unha alternativa "no caso de que saian mal" os recursos expostos ante o Supremo para que se revoguen as sentenzas da Audiencia Nacional.