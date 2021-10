Mosquera censura o informe "esotérico" do Consello Consultivo sobre ENCE

O Concello de Pontevedra amosou a súa "sorpresa" pola "axilidade" no que se emitiu o informe do Consello Consultivo de Galicia sobre a posibilidade de incluír a fábrica de Ence dentro do ámbito territorial do porto de Marín.

"Entrou o escrito do presidente o mércores e o luns estaba feito", explicou César Mosquera, quen reflexionou que "non fai falta aclarar o que significa" e concluíu que este tipo de prácticas "só redundan no desprestixio da institución".

Tras sinalar que, a pesar do trasladado pola Xunta, este ditame non foi unánime, Mosquera asegurou que "estaba claro" que o Consello Consultivo "ía sacar unha opinión esotérica".

O edil do BNG rebateu ademais a afirmación de que o Concello de Pontevedra tamén acude a ese órgano administrativo, porque recordou que é "obrigatorio" no caso de afeccións patrimoniais ou revisións de licencias, "pero non sempre lles facemos caso".

Unhas das últimas consultas foi relativa ao edificio residencial de Michelena 20, no que o Consello Consultivo acordaba a revogación da licenza e a demolición do edificio, e o Concello non seguiu ese criterio, que finalmente tamén foi rexeitado pola xustiza.

O concelleiro afirmou, polo tanto, que o percorrido do informe do Consello Consultivo é "ningún" e de habelo sería "fraude de lei e desviación de poder".

Esta vía, engadiu, "non ten nin un 0,1% de posibilidades que prospere".