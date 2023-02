Representantes empresariais e laborais visibilizan o apoio á permanencia de ENCE en Lourizán

Acto social dos comités de empresa de ENCE © Mónica Patxot Manuel Rivas e Ana Cedeira, presidentes dos comités de Ence © Mónica Patxot Relatores no acto social dos comités de empresa de ENCE © Mónica Patxot Antonio Casal, director territorial de Ence en Galicia, no acto social dos comités de empresa © Mónica Patxot Amelia Pérez, Antonio Millares e José Luis García Pedrosa, de CCOO, no acto social sobre Ence © Mónica Patxot José Manuel Maceira, secretario da CEG, no acto social dos comités de empresa de ENCE © Mónica Patxot

O auditorio de conferencias de Afundación enchíase este venres 3 de persoal de Ence e de empresas auxiliares para participar no acto social convocado polos comités de empresa da entidade pasteira coa intervención de axentes de distintos sectores de Galicia co obxectivo de expoñer o apoio á permanencia da fábrica en Lourizán.

O vindeiro martes 7 de febreiro está previsto que se reúnan os integrantes do Tribunal Supremo e deliberen sobre os recursos de casación presentados contra a sentenza da Audiencia Nacional que ditaminou a ilegalidade da prórroga concedida á factoría para que se manteña na ría de Pontevedra.

A importancia desta deliberación provocou que os comités de empresa organizasen este acto e anuncien tamén a convocatoria dunha protesta para o luns 6 na entrada á factoría.

Manuel Rivas, presidente do comité de fábrica, indicaba que o obxectivo deste acto é que "todo o que poida mover a fábrica a nivel Galicia, sobre todo do sector forestal e da madeira, expoña a problemática que lles creará a eles no caso de que a fábrica teña que pechar". Sinala que a repercusión vai máis aló da comarca: "non só vaise a debater se unha fábrica ten licenza para continuar. O Tribunal ten que decidir que moitísimas familias van quedar sen traballo. Non é só retirar unha licenza, detrás hai moitísima xente e moitísimas familias".

Ana Cedeira, presidenta do comité de empresa de oficinas centrais de Ence, agradeceu o apoio recibido tanto polo sindicato CCOO como por entidades sociais que acompañaron durante os últimos anos as reivndicaciones dos traballadores tanto en mobilizacións como en artigos de prensa que figuran nos recursos de casación presentados ante o Tribunal Supremo. Cedeira pediu aos maxistrados que actúen con "cordura e sensatez, que nunca houbo por parte de ningún partido político que nos estiveron tomando o pelo coas mesas de diálogo".

No acto participaron Lupe Murillo, presidenta do Pontevedra CF; Elier Ojea, presidente de FEARMAGA; Amelia Pérez, secretaria xeral de CCOO de Galicia; Ricardo González, xerente da agrupación industrial da Madeira; Miguel Navarro, director da Autoridade Portuaria de Marín; e José Manuel Maceira, secretario da CEG.

Murillo mostraba a súa preocupación afirmando que na "comarca non podemos pechar empresas e quedarnos tan tranquilos" lembrando que o desenvolvemento económico depende tamén da iniciativa privada. "Preocúpame que non hai alternativas para recolocar a toda a xente", apuntou ante a posibilidade dunha sentenza contraria á permanencia de Ence na ría. Como presidenta do Pontevedra C.F. tamén expuxo que os clubs deportivos víronse beneficiados pola achega de Ence durante os últimos anos alcanzando o millón de euros de investimento.

Pola súa banda, Ricardo González, explicaba que no ámbito das empresas forestais Ence supón un "impacto enorme" tanto na xeración de emprego como no armazón forestal de Galicia. "É unha empresa tractora, líder, que impulsa a empresas rematantes, de loxística e de transporte".

Na mesma liña pronunciábase José Manuel Maceira, secretario da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) que asegura que, de momento, non contemplan a posibilidade do peche da fábrica en Lourizán. "Hai un día crave ao que temos que esperar e o que manexamos é que quede na ría de Pontevedra e quede nos demais lugares onde está a apostar e desenvolvendo proxectos en Galicia", sinalou. Manifestou que Ence é unha "empresa que fixo os deberes, que é exemplar" e alertou da necesidade que teñen a comunidade autónoma por unha transformación por un impulso industrial importante.

A este acto social tamén acudía Antonio Casal, director de Ence en Galicia, que evitou facer declaracións aos medios de comunicación sinalando que asistía a este evento "como público".

