"Somos optimistas, vamos a ganar", afirman os traballadores de Ence

Concentración dos traballadores de ENCE © Mónica Patxot Concentración dos traballadores de ENCE © Mónica Patxot

"Somos optimistas, vamos a ganar, porque lo creemos y estamos todos convencidos de ello", afirman os traballadores da fábrica de Ence na véspera da reunión na que os maxistrados da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Supremo deliberarán sobre a legalidade da prórroga que o Goberno de Mariano Rajoy outorgou en 2016 á compañía pasteira para manter a fábrica de celulosa na ría de Pontevedra ata 2073 en solo de dominio público marítimo-terrestre.

Este luns traballadores de Ence, das súas empresas auxiliares, e doutras firmas vinculadas do sector forestal e loxístico, protagonizaron unha concentración na porta de acceso ao complexo industrial na que volveron reclamar a permanencia en Lourizán.

A presidenta do comité de oficinas de Ence, Ana Cedeira, explicou que "hoy es un día muy especial para nosotros" e que senten "optimistas" 24 horas antes de que o Alto Tribunal estude os recursos presentados pola pasteira, os comités de empresa e outras entidades como a Autoridade Portuaria de Marín, contra as tres sentencias da Audiencia Nacional que anularon a licenza de ocupación por un período de 60 anos.

Ana Cedeira insistiu en que "somos optimistas, han sido muchos años de total angustia, de noches sin dormir, de una absoluta preocupación" e agora "estamos convencidos de que los jueces nos van a dar la razón" porque "los jueces son personas y van a ver la balanza y van a decidir sobre el futuro de cinco mil familias".

"Hacemos un llamamiento a la sensatez, a la cordura, toda la que no hubo por parte de los políticos que durante todos estos años nos han engañado, nos han utilizado, han sido los políticos los que nos han metido en esta situación tan angustiosa y tan agónica", dixo a presidenta do comité de oficinas.

Ana Cedeira culpou ao Concello de Pontevedra "por habernos metido en esta situación" e ao Goberno central "por no haber buscado soluciones, lo único que han hecho fue tomarnos el pelo".

A presidenta do comité sostivo que "a 24 horas ir con mente derrotista sería un absurdo. Por lo tanto, esperanza, ilusión, optimismo y totalmente convencidos de que se va a imponer la razón y la sensatez", recalcou. "Si hay una sentencia desfavorable, dios quiera que no, la empresa asumirá la sentencia y cerrará la fábrica de Pontevedra, invertirá y seguirá la producción en Navia", engadiu Ana Cedeira.

O presidente da Sociedade para o Emprego Forestal, Rural e Industria da Celulosa (SEFORCEL), José Antonio Taboada, afirmou que "el sentido común" é o que lles leva a ser optimistas respecto a fallo do Tribunal Supremo e destacou que "no pensemos en nuevos proyectos que nos venden que son buenos para Galicia si se materializan, pero que a día de hoy no existe. La realidad es que a nivel industrial quien sí existe es Ence en Lourizán y es una potencia a nivel europeo".

Ao termo da concentración os traballadores leron un manifesto no que destacaron que "llevamos esperando casi cuatro años" para que a administración de xustiza decida sobre a continuidade da fábrica "con todo el desgaste emocional y psicológico que ha supuesto para una plantilla trabajadora que su única ambición es vivir digna y honradamente".

"Mañana deseamos de todos corazón que sea el comienzo de una nueva etapa llena de ilusión con Ence en Lourizán", conclúe o escrito.