Unha nova protesta de persoal de Ence corta durante máis dunha hora o tráfico entre Pontevedra e Marín

Protestas de persoal de Ence con cortes de tráfico entre Pontevedra e Marín © Mónica Patxot Protestas de persoal de Ence con cortes de tráfico entre Pontevedra e Marín © Mónica Patxot Protestas de persoal de Ence con cortes de tráfico entre Pontevedra e Marín © Mónica Patxot Protestas de persoal de Ence con cortes de tráfico entre Pontevedra e Marín © Mónica Patxot Protestas de persoal de Ence con cortes de tráfico entre Pontevedra e Marín © Mónica Patxot

Pasadas as 10.30 horas, unha furgoneta cargada con pneumáticos situábase no frontal das instalacións de Ence cara á ría de Pontevedra. Varios traballadores da factoría lanzaban aos compañeiros que xa se atopaban na PO-12, a vía que une Pontevedra e Marín, para recoller as rodas e prenderlles lume cortando o tráfico ao redor das 11.00 horas.

Nas proximidades xa se atopaba a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Nacional evitando calquera incidencia. A fumareda cubriu rapidamente a contorna da fábrica, un fumazo que se incrementou cando tamén outro grupo de traballadores prendían lume a outros dous grandes pneumáticos na coñecida como estrada vella de Marín, a PO-546 impedindo o paso de vehículos.

Desta forma quedaron cortadas durante ao redor dunha hora as dúas principais vías de comunicación entre Pontevedra e Marín nunha nova protesta convocada polo comité de fábrica de Ence, apoiada polos tres sindicatos CIG, UXT e CC.OO.

Preto dun centenar de traballadores sumábanse á protesta cunha pancarta na que se pedía a garantía e futuro dos postos de traballo. Pablo Bacariza, secretario do comité de empresa da fábrica, insistía en reclamar aos que consideran responsables da situación, dirección da empresa, Goberno central e Xunta de Galicia, unha solución para que continúe a actividade industrial que permita dar continuidade aos actuais empregos.

"Non pode ser que se non pode quedar aquí, peche", indicaba Bacariza, reclamando algunha fórmula de saída para a empresa no caso de que o Tribunal Supremo confirme a sentenza da Audiencia Nacional que anula a prórroga concedida en 2016. "Se podemos quedar, estupendo; se non, hai que buscar unha solución", afirmaba o representante dos trabajdores.

A última comunicación que mantiveron desde o comité coa dirección da empresa produciuse antes da anterior protesta, o 29 de outubro. Naquela ocasión, os máximos responsables de Ence mantiñan a súa postura: se non se pode quedar aquí, pecha. "Iso non pode ser unha saída", lamentábase Bacariza.

En todo caso, a empresa continúa funcionando con normalidade do mesmo xeito que nos últimos anos sen que se detectara cambio algún na produción.

En canto á solución de adscribir os terreos de Lourizán que ocupa a fábrica á Autoridade Portuaria de Marín, Bacariza mostra as súas dúbidas: "se se pode facer, todo o que sexa dar continuidade nos serve, pero vemos que a Autoridade Portuaria pide os terreos e os terreos pode querelos calquera, o importante é que continúe a actividade industrial e iso non se reflexa en ningún sitio".

Ante a falta de pronunciamento por parte das administracións e por parte da dirección da fábrica, desde o comité entenden que as persoas que traballan na entidade se atopan "preocupadas e cabreadas". Afirma que desde o comité de empresa da fábrica están abertos a falar cos do comité de oficinas para tentar organizar algunha acción conxunta, a pesar de que Ana Cedeira, presidenta do comité de oficinas, confirmara a ruptura de unión sindical, semanas atrás, ao entender que o comité de fábrica pide o traslado da factoría. Pablo Bacariza insiste en que o obxectivo que buscan é que haxa unha solución para os postos de traballo.

Os cortes de tráfico realizados durante esta protesta provocaron importantes retencións de tráfico na contorna de Manuel del Palacio en Pontevedra e nos accesos á PO-12 na zona de Marín.

Pantalla completa Protestas de persoal de Ence con cortes de tráfico entre Pontevedra e Marín Estas accións foron convocadas polo comité de empresa da fábrica para demandar ao Goberno central, á Xunta e á empresa unha solución que garanta a continuidade dos postos de traballo © Mónica Patxot