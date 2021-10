Convocan unha protesta pro-Ence para este venres 29 rexeitada pola Coordinadora de Traballadores Auxiliares

Protestas do persoal de Ence durante o 11 de agosto © Mónica Patxot - Arquivo

Este venres, ao redor das 10.00 horas, está prevista unha protesta no exterior da fábrica de Ence para reclamar a continuidade dos postos de traballo. Tratábase dunha manifestación que aínda non se anunciara publicamente porque tiña a intención de ser "sorpresa", segundo fontes do comité de empresa.

Pero esta protesta xa nace cun enfrontamento interno entre o persoal da entidade industrial. Na tarde deste mércores, a Coordinadora de Traballadores Auxiliares de Ence emitía un comunicado mostrando a súa discrepancia con esta convocatoria de protesta. Sinalan que existe unha Comisión unitaria de traballadores integrada por dous representantes do Comité da Fábrica, un do Comité de Oficinas, un dos traballadores auxiliares e outro do sector forestal para defender a permanencia da fábrica en Lourizán.

Con esta representación na Comisión alegan que "non entendemos como mentres todos asumimos e respectamos democraticamente as decisións desa Comisión e traballamos pola desexada unidade dos traballadores, unha das partes representadas nela desmárquese continuamente da unidade ao seu antollo polos intereses dunha minoría, xa sexa mediante dubidosas declaracións á prensa con posicións que en ningún momento foron acordadas e que fraco favor fan a todos, ou convocando mobilizacións de forma unilateral pretendendo pastorear despoticamente ao resto de compañeiras e compañeiros", sinalan no escrito.

Indican que, neste momento, "non é debatible a defensa pola permanencia da fábrica na súa actual localización e contra calquera tipo de peche nin traslado ata que non quede nin unha soa vía pola que pelexar, considerando a adscrición ao Porto de Marín como a primeira opción realmente tanxible que se presentou entre tanto fume e ambigüidades".

Sinalan que os primeiros afectados por posibles recortes e despedimentos serían os traballadores auxiliares e manifestan que a Coordinadora non apoiará a mobilización convocada polo Comité de Ence-Fábrica mentres "non se respecte a unidade democrática de todos os traballadores e defendan sen vacilación a permanencia dos nosos postos de traballo en Lourizán".

Lembran que os traballadores máis precarizados son os que pertencen a contratas e demandan voz e voto en igualdade de condicións co resto de persoal da empresa pasteira.

Tamén nas últimas horas, Ana Cedeira, presidenta do comité de empresa de Oficinas, manifestaba a negativa de Comisións Obreiras a apoiar aquelas manifestacións que non se centren en defender a actual ubicación da pasteira en Lourizán.

Pola súa parte, desde o comité de empresa da Fábrica consideran necesario buscar outras vías alternativas porque o informe do Consello Consultivo da Xunta de Galicia tampouco avala a permanencia da actividade industrial de Ence en caso de que se chegaran a adscribir os terreos que ocupa ao Porto de Marín.