Veciños da Zona Monumental denuncian actos vandálicos nas súas casas derivados da movida nocturna

Pintadas e suciedade nas escaleiras do entorno do Parador de Pontevedra © Mónica Patxot Pintadas e suciedade nas escaleiras do entorno do Parador de Pontevedra © Mónica Patxot Pintadas e suciedade nas escaleiras do entorno do Parador de Pontevedra © Mónica Patxot Veciños da Rúa San Xulián denuncian actos vandálicos nos edificios durante a movida nocturna © Mónica Patxot

Os efectos do botellón no centro histórico de Pontevedra vai máis aló dun mero problema de ruídos e convivencia. Coa reapertura do botellódromo no Recinto Feiral, as grandes concentracións da nmocidade parece resolvido, pero os veciños da Zona Monumental seguen preocupados polos actos vandálicos que levan anos padecendo e que se recruaron nas últimas semanas.

Sen ir máis lonxe, a pasada fin de semana un grupo de mozos asaltou un portal da rúa San Julián, na contorna do Mercado de Abastos, para roubar o extintor, baleiralo na vía pública e, de paso, aproveitar para facer as súas necesidades no interior do bloque de vivendas.

Foi o último episodio, pero non o único. Uns días antes, unha clínica dental próxima á Praza Celso García de la Riega acabou coa cristaleira dun dos seus escaparates rota como consecuencia do lanzamento dun obxecto contundente. E durante a noite da véspera do Día da Hispanidade, a porta dunha vivenda unifamiliar situada nas escaleiras da contorna do Parador, na que reside unha anciá, foi forzada e permaneceu aberta durante toda a noite ata que, pola mañá, o servizo de limpeza avisou á propietaria do ocorrido. "Se iso pásalle a alguén mozo asustaríase, pois imaxínache o susto que leva unha persoa maior. Está a pensar abandonar a súa casa", relata un familiar directo da vítima.

"A reapertura do lecer nocturno é unha tolemia. Sempre houbo problemas, pero agora agraváronse, as normas están para cumprilas", confesan varios residentes destas zonas.

Na reunión mantida a pasada semana entre representantes do goberno local e unha representación de veciños de varias rúas deste barrio, o Concello explicou que a reapertura do botellódromo servirá para reducir as molestias. Con todo, os propietarios consideran que a medida é insuficiente. Admiten que o ruído e as concentracións da primeira hora da movida nocturna quedarán resoltos, pero os actos vandálicos prodúcense a altas horas da madrugada, cando pechan os pubs e discotecas, alertan.

Para poñer remedio, algúns dos veciños afectados, principalmente os que residen nas escaleiras traseiras do Parador, propuxeron unha nova solución ao Concello: a instalación de sistemas de videovixilancia. Unha suxerencia á que, de momento, o goberno local é reticente, pero na que insisten os propietarios, que piden o encargo dunha auditoría externa para que ofreza posible solucións a estes problemas de convivencia.

No que si están todos de acordo é na reclamación dunha maior vixilancia por parte da Policía Local e man dura na imposición de sancións a aquelas persoas que consuman alcol na vía pública. "A Policía Local non vixía a zona das escaleiras porque non se pode acceder en coche, deberían patrullar a pé e poñer máis efectivos", esixen os veciños dunha zona na que residen preto dunha vintena de persoas e que se atopa moi deteriorada, chea de pintadas, con escasa iluminación, con problemas de sucidade e que senten abandonados pola Administración Municipal.