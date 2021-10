As autoridades, "tras a pista" do autor das pintadas no centro histórico

As pintadas que apareceron nas últimas semanas en Pontevedra, principalmente en edificios protexidos do centro histórico polo seu valor patrimonial, están a ser todo un quebradizo de cabeza para as autoridades locais.

Pero, nos últimos días, as investigacións avanzaron e estase estreitando o cerco sobre o autor ou autores destas pintadas. Así o explicou a portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, que afirma que se está "tras a pista" destas accións.

Aínda que non quixo relacionalo directamente con estes feitos, Gulías revelou que a Policía Local incautou o pasado sábado sprays de pintura a un mozo de Vigo, que foi interceptado nun dispositivo de control.

Esta actuación, segundo a portavoz municipal, responde o reforzo despregado para garantir a seguridade no centro histórico de Pontevedra.

Para esclarecer a autoría destas pintadas "temos varias liñas abertas", subliñou a edil, que engadiu que "estamos a dar pasos" para identificar á persoa ou persoas que, entre outros, pintaron a fachada dun edificio do Museo ou o Teatro Principal.