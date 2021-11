Denuncian pintadas e danos na fachada dun inmoble da Rúa das Ánimas

Rotura de cristal e pintadas na ventá e na porta do edificio na Rúa das Ánimas © PontevedraViva

Volvéronse repetir durante os últimos días actos vandálicos no centro histórico. Neste caso producíanse fronte á capela das Ánimas, nun edificio no que está prevista a creación duns apartamentos turísticos, unha vez que leve a cabo a rehabilitación total do inmoble, segundo indican diversas fontes da contorna.

Os vándalos dedicáronse a causar danos na fachada con pintadas na porta e danos, coa rotura do cristal, na xanela nesta construción situada na Rúa das Ánimas.

Segundo denuncian, non é a primeira vez que os propietarios deste inmoble sofren este tipo de danos contra a propiedade, ata o punto de que foi necesario que cambiasen a porta de acceso á vivenda, despois de que a rebentaran causando desfeitas na caixa de correos.

Nas últimas datas, o Concello de Pontevedra anunciou que se estaba levando a cabo un traballo de investigación para detectar a autoría dos grafitis aparecidos no Teatro Principal ou nun dos edificios do Museo na rúa Pasantería.