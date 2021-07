Piden a dimisión do alcalde de Sanxenxo por acusar os sanitarios de Baltar de desatender o seu traballo

A Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) pediu publicamente a dimisión do alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, por unha serie de afirmacións realizadas no pleno municipal desta semana, nas que chegou a dicir que o Punto de Atención Continuada (PAC) de Baltar funciona ben, "pero podería funcionar mellor se algúns dos profesionais que hai alí dedicásense máis ao seu labor como médicos e como enfermeiros que a facer política".

A Delegación de CESM en Galicia critica que o alcalde acusa os sanitarios do Punto de Atención Continuada (PAC) e do Centro de Saúde de Baltar de facer política, pero tamén de desatender o seu traballo profesional, pois asegurou "estou en contra dalgúns que están a facer as cousas moi mal porque lles dá a gana, e non merecen o traballo que teñen".

O sindicato médico quere manifestar o seu "máis enérxica repulsa" a unhas declaracións "incomprensibles, irresponsables e absolutamente desconsideradas e inxustas", tanto cos profesionais como cos cidadáns de Sanxenxo e cos miles de turistas e visitantes que cada verán visítannos e merecen unha atención digna e resolutiva.

O alcalde fixo esas manifestacións cando a concelleira socialista Ainhoa Fervenza trasladoulle a necesidade de reforzar o persoal sanitario en Atención Primaria e evitar o colapso que sufría o servizo, que coa chegada de miles de turistas agravaríase.

CESM Galicia responde o alcalde que os profesionais están absolutamente implicados no seu traballo e o único que demandan son os medios imprescindibles para poder realizar a súa función e atender con dignidade, eficiencia e calidade ás persoas que o precisan.

Ademais, subliña que "estes profesionais aos que o rexedor menospreza tentaron en reiteradas ocasións poñerse en contacto e reunirse con el", para facerlle chegar de primeira man a realidade da situación, tratar de atopar solucións e buscar a súa colaboración para conseguir das autoridades sanitarias os medios necesarios. Con todo, nunca foron recibidos.